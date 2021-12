El bahiense Franco Pennacchiotti cambió de club y también de país

El basquetbolista Franco Pennacchiotti rescindió contrato con Ourense, en el tercer escalón de España.

En busca de mayor participación, el centro acordó su llegada a Corona Piadena Basket, de la Serie C (Oro) de Italia.

Viajará el lunes a mediodía a Milán, desde donde sumará una hora más de viaje hasta llegar a Piadena, su nueva ciudad de destino.

El jugador, de 31 años y 2m05, se despidió de la LEB Plata con escasa participación. En Ourense jugó 5 de los 8 partidos que disputó el equipo hasta el momento con promedios de 13m47s, 3,2 puntos y 2,8 rebotes.

"Hubo una confusión de mi rol en el equipo.Había tomado la decisión de ir porque lo sentí como una oportunidad de crecer en los detalles que me hacen falta. Pero nunca se consideró qué le podía aportar al equipo. Y cuando desde la planificación no se tiene en cuenta el modo en que uno puede colaborar, se hace muy difícil. Hasta altura de mi carrera no es algo que me puedo permitir. Más allá de eso tuve la oportunidad de conocer grandes personas con las cuales compartí y me divertí mucho. Por suerte es un gran grupo y no tengo dudas que les irá muy bien", explicó Pennacchiotti, en contacto con "La Nueva.".

Franco llegará con la ilusión de insertarte pronto y aportar a un equipo que necesitado de triunfos, que marcha penúltimo en su grupo (9º) con 3 ganados y 8 derrotas.

"La verdad es que estoy muy contento porque es una linda oportunidad para hacer un poco de lo que estoy acostumbrado", dijo.

El centro concluyó el primer semestre del año siendo elegido "Jugador revelación" de la temporada 2020-21 de la Liga Nacional con Peñarol.

En agosto concretó su primera salida del país al ser contratado por 25 de Agosto de Uruguay, para jugar el Metropolitano, aunque jugó 7 partidos y fue reemplazado por otro extranjero.

Y desde allí saltó a Europa, con la oportunidad de probarse en tercera división de España con Ourense.

En Piadena Basket compartirá plantel con el también argentino Santiago Boffelli.