Pochettino se enojó mal: "¿Si tanto saben de fútbol por qué no están sentados acá?"

Pese a liderar la Ligue 1 y estar ya en octavos de final de la Champions League, el presente de Mauricio Pochettino en Paris Saint-Germain es, cuanto menos, complejo. Quizás por este motivo el entrenador tuvo un fuerte cruce con la prensa, en la conferencia previa al duelo ante Lens.

Cuestionado por los medios parisinos y con un plantel nutrido de estrellas que todavía no parecen dominar como se esperaba, Pochettino se sentó en la conferencia de prensa y explotó ante dos preguntas que no entendió y eligió no responder: "No puedo responder a una pregunta que no la comprendo... ¿Por qué no están aquí si saben tanto de fútbol?, ¿qué hacen de ese lado?".

La pregunta que Pochettino dijo no comprender apuntaba al sistema táctico en ataque que emplea el argentino en PSG que, a entender del periodista, le quita protagonismo a Kylian Mbappé.

Tan caldeado parecía estar el clima que el entrenador argentino decidió parar la conferencia de prensa, levantarse de su silla y volver a ingresar. "Voy a hacer algo antes de seguir: voy a entrar de nuevo... Buenos días para todos, vamos, sonrisa, sonrisa, sonrisa...", dijo mientras intentaba aliviar tensiones.

El París Saint-Germain regresó a los entrenamientos este viernes con Lionel Messi a la cabeza de las prácticas comandadas por el entrenador Mauricio Pochettino con el foco puesto en el encuentro de mañana a las 17 frente a Lens por la fecha 17 de la Ligue 1.

El futbolista premiado con el Balón de Oro había sufrido una gastroenteritis en la previa del último encuentro que no le impidió ser titular en la igualdad sin goles frente al Niza y está totalmente recuperado de ese percance en su salud para volver a ser de la partida en un equipo que sufrió en los últimos días la baja sensible de Neymar para lo que resta del año.

Por otro lado, Leandro Paredes ya está recuperado de su lesión, luego de jugar 14 minutos el miércoles pasado y está a disposición del grupo junto a sus otros compatriotas como Ángel Di María y Mauro Icardi.