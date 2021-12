"Sabemos que Lucas Schwaner le disparó a mi hijo", dijo la mamá del hincha de Olimpo asesinado

La familia de Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo asesinado durante incidentes previos a un partido contra Villa Mitre en febrero del año pasado, convocó a una movilización hoy a las 19 horas en la Plaza Rivadavia “para que el ciudadano bahiense recuerde el caso y para que el lunes empecemos con toda la fuerza para que se pueda hacer justicia”, dijo Patricia Paz, madre de la víctima.

Este lunes 6 de diciembre comenzará el juicio por jurados, que se extenderá durante cuatro días, en el que 12 ciudadanos determinarán la culpabilidad o inocencia de Lucas Javier “Titi” Schwaner (24 años), el único acusado de asesinar a Castillo en febrero del año pasado. Este sistema de juicio se llevará a cabo a pedido del detenido, que optó por esa modalidad en lugar de un juicio colegiado, con jueces.

En diálogo con Panorama por LU2, la madre de Castillo dijo que en la familia no están preocupados por esta decisión, pero “te causa totalmente indignación que el juicio lo elija el imputado y no la gente damnificada”.

“Estamos confiados, sabemos con certeza que Lucas Schwaner fue el que asesinó a mi hijo, porque sino no estaríamos juzgándolo de manera tan liviana. Sabemos que él fue fehacientemente quien le disparó a Ema”, aseguró Patricia Paz.

Es que los padres de Emanuel conocen cada detalle del proceso judicial, porque se involucraron en la causa “desde el primer día” que falleció su hijo, “después de que lo dejamos en el cementerio”.

De cara al juicio, piden que “se haga justicia”, que el acusado tenga “una condena ejemplar”, y “que el jurado no se base en que es un chico joven” porque Emanuel, con 28 años, “también era joven, y él lo mato”, agregó Paz.

“Considero, como mamá y como ciudadana, que Schwaner es una persona que no está apta para estar libre”, continuó, “porque él ya tenía antecedentes de haber herido una persona por el simple hecho de llevar otro color de camiseta”.

“Hoy me pasó a mí, le pasó a otra mamá de otro chico de Bella Vista que se lo dejó con una incapacidad para siempre, pero le puede pasar a cualquiera”.

Por otra parte, añadió que Schwaner no es el único que debería ser juzgado en la causa: “Yo creo que tiene mucha responsabilidad la policía, el A.Pre.Vi.De [Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte], los clubes, que sabían que iba a haber un enfrentamiento de barras” y, además, la Municipalidad, que “no montó un operativo, pese a que a veces monta operativos por cualquier cosa, y ahí no había ni una Guardia Urbana” que pare la caravana de 200 personas que había salido detrás del colectivo desde el estadio Carminatti.

Para ella, los barrabravas “son todos culpables”, porque “tanto de un lado como del otro estaban armados y todos deben pagar” por los disturbios ocasionados a la gente de Villa Mitre que se vio afectada por destrozos en casas y comercios.

“Pero yo no me puedo encargar de eso porque yo estoy pidiendo justicia por mi hijo, que me lo mataron”, insistió, y agregó que “más adelante vamos a ver, porque acá hay muchos responsables”.

“En este momento, mi único enfoque es lograr la justicia y que Lucas Schwaner no salga de la cárcel”, porque “si vos sos hincha de un club, salís con la camiseta, no salís con un arma. ¿Para qué saliste con un arma? Saliste a disparar. Él no puede estar libre, él debe quedar preso y que le den la condena ejemplar que se merece por el hecho que cometió”, concluyó.