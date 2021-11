En una semana, 12 civiles juzgarán el asesinato del hincha de Olimpo

Audionota: Gino Mondino (LU2)

Durante 4 días de juicio por jurados, que comenzará el mes entrante, 12 ciudadanos analizarán la conducta y emitirán veredicto respecto del único acusado por el homicidio de Emanuel Castillo, cometido el año pasado durante incidentes entre hinchas de Villa Mitre y Olimpo previos a un partido de fútbol.

El debate popular se iniciará el lunes 6 de diciembre y continuará el martes, jueves y viernes de esa semana, con el doctor Eugenio Casas como juez técnico, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de esta ciudad.

El fiscal de la causa, Jorge Viego, acusó al detenido Lucas Javier “Titi” Schwaner (24) de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, en perjuicio del joven de 28 años.

Constanza Urquiola, abogada querellante de la familia del seguidor aurinegro ultimado de un balazo, explicó que si Schwaner recibiera veredicto de culpabilidad la pena mínima “será alta” por tratarse de un homicidio doblemente calificado, incluso superior al monto mínimo de 8 años de cárcel previsto por la figura de homicidio simple.

“Pero todavía es muy prematuro hablar de eso y hay que esperar la audiencia de cesura (del juicio) para conocer el monto de pena, en caso de que el jurado declare culpable a Schwaner”, afirmó Urquiola.

El procesado llegará a la instancia de enjuiciamiento privado de la libertad, después de que la justicia de Garantías bahiense lo procesara con prisión preventiva.

Casi de 120 testigos

En la audiencia preliminar al debate, la acusación y la defensa ofrecieron casi 120 testigos, pero se desconoce cuántos de ellos serán finalmente citados para declarar.

En base a los elementos probatorios recabados en la investigación dirigida por Viego, habría quedado acreditado que el 9 de febrero de 2020, aproximadamente entre las 20 y las 20.30, en Maipú al 1400, se produjo el hecho que terminó con la vida de Castillo, quien era padre de familia.

Antes del encuentro deportivo correspondiente al torneo Federal A, Schwaner presuntamente efectuó “disparos de arma de fuego contra un grupo de personas identificadas con la parcialidad aurinegra, con la intención de causarles la muerte, debiéndose al menos representar ese resultado en la cantidad de individuos que estaban en el lugar hacia donde fueron dirigidos” los tiros, según planteó el acusador a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Uno de los proyectiles impactó en la región supraclavicular derecha de Castillo, provocando su deceso.

Pruebas "fehacientes"

Patricia Paz, madre de Emanuel, se refirió a las expectativas de cara al juicio por jurados.

“Esperamos que Schwaner reciba la pena máxima porque es un homicidio doblemente agravado. El fiscal, los abogados y la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) tienen las pruebas fehacientes para que pague por lo que hizo”, remarcó Paz.



"Tenemos la esperanza de que los jurados sepan escuchar y entender a cada uno de los testigos, y sepan quién era mi hijo y quién es el delincuente que salió a la calle a matar con un arma por el solo hecho de asesinar", agregó la mujer.

Rivalidad irracional

Colores. "Uno no puede salir armado y disparar por el simple hecho de que la otra persona tenga un color de camiseta diferente", dijo la madre de Emanuel, para quien Schwaner no está apto para vivir en sociedad.

Antecedentes. "Así como dicen que (el asesino de Luciana Moretti, Pablo) Cuchán no es apto para vivir en sociedad, tampoco lo es Schwaner porque ya tenía antecedentes de haber lastimado a un chico porque era arquero de Bella Vista", aseguró la mujer.

Remordimiento. Patricia Paz expresó su dolor a raíz de que el imputado "ni siquiera siente remordimiento por haber matado" a su hijo.

Impunidad. "Él se sentía impune cuando envió el audio jactándose de que había asesinado a Ema y dando a entender que era un capanga más por lo que había hecho. Por eso apelo al jurado que va a intervenir para que se haga justicia", resaltó la vocera.

Seguir. "Es difícil, no sé si algún día me recompondré, si volveré a sonreír y ser feliz. Solamente vivo porque sé que tengo que seguir, pero el dolor lo voy a llevar siempre, está clavado en mi pecho y creo que no se va a terminar nunca. Perder a un hijo es lo más duro que te puede pasar en la vida", reflexionó Patricia.