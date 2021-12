Farías: "Es algo lindo que River y Boca se fijen en mí"

El mediocampista de Colón de Santa Fe Facundo Farías consideró "algo lindo" que tanto River Plate, último campeón del fútbol argentino, como Boca Juniors estén interesados en contratarlo y que no lo esperaba a sus 19 años.

"Es algo lindo que River y Boca se fijen en mí. No esperaba que pasara esto a mi corta edad, con rumores y tanto ruido. Me sorprende, pero lo llevo con calma y dejo que se ocupe mi representante (Martín Sendoa)", dijo Farías a TyC Sports.

Farías negó contactos con Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme. “No hubo nada. En Boca solo tuve esa charla (con Riquelme) cuando jugamos en la Bombonera y me saqué la foto. Fue muy cortita", indicó el volante de Colón.



"Todos quieren dar el salto y crecer, pero en Colón tenemos triple competencia. Jugar la Copa Libertadores en el club del que soy hincha también es un sueño muy grande. Esto lo va a definir el presidente (José Vignatti). Quizá me falta un año para amoldarme y pulirme un poquito más. Acá estoy cómodo y me vendría muy bien. Seguro van a llegar refuerzos y eso es un incentivo", indicó Farías.



Por último, señaló que entre River y Boca ya decidió, pero se lo guarda para sí mismo: "Tengo un favorito, pero mejor me lo guardo. Es difícil decirlo". (Télam)