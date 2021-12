La ABB realizó un cálido cierre de año y homenajeó a históricos colaboradores

Por Mauro Giovannini

Un agradable y cálido acto realizó anoche la Asociación Bahiense de Básquet para darle un cierre formal a la temporada 2021.

La misma contó con la presencia de un centenar de invitados, entre directivos, representantes de sponsors y un sector de la prensa.

Y sirvió de excusa para ofrecer una serie de homenajes, extensamente merecidos.

Luego de una sentidas palabras del presidente Marcelo Pallotti, y bajo la locución de Melisa Fardighini, fueron desfilado por el escenario varios exdirigentes y colaboradores de la entidad.

El primer reconocimiento fue para Antonio Cabello, mandamás de la ABB de 1989 a 1993, quien no estuvo presente.

Luego, fueron vitoreados, uno a uno, quienes encabezados por Adolfo Lista, conformaron "un sistema de trabajo que sentó las bases sólidas para que Bahía sea consagrada la capital del básquet".

Se trató de Mario Minniti (ocupó el cargo de vicepresidente), Abel Bassi (exvicepresidente), Rubén Sarmiento (extesorero, ausente), Fabio Angelini (extesorero), Julio Montoroni (exsecretario), Agustín Richotti (exsecretario) y Rosario Impala (exconsejero).

Tras un intervalo, Pallotti entregó un reconocimiento a familiares de quienes físicamente ya no están con nosotros "pero han dejado una huella imborrable", como Juan Miérez, quien fue vocal y prosecretario y Alberto Badano, que se desempeñó como jefe de selecciones de Bahía y de la Provincia.

También fueron homenajeados, hacia el final de la noche, Norberto Aldo Buffa (ausente), quien desde la década del 70 se encargó de manejar el plantel de encargados de cobro de entradas, continuando con la administración y la vida cotidiana de la ABB, Oscar "Coco" Bruni, el eterno auxiliar de las selecciones bahienses desde 1957, algunas de Provincia y la selección argentina en el mundial 67, y Roberto Oscar Seibane, el responsable de conservar la historia del básquet bahiense, en base a estadísticas y curiosidades.

Por último, el presidente de Bahiense del Norte, Leandro Ginóbili, recibió la copa Ferrandi, trofeo que se entrega anualmente al club con mejores resultados en las categorías formativas.

Las finales, categoría por categoría

U13M - Napostá (2)-Bahiense (0). Napostá, campeón.

U15M - Bahiense (2)-Olimpo (0). Bahiense, campeón.

U15F - 9 de Julio (2)-Estudiantes (1). 9 de Julio, campeón.

U17M - Bahiense (2)-Olimpo (0). Bahiense campeón.

U17F - Pacífico (2)-Estudiantes (0). Pacífico, campeón.

U19M - Olimpo (0)-Villa Mitre (2). Villa Mitre, campeón.

U19F - Estudiantes (2)-Pacífico (0). Estudiantes, campeón.

U23M - Pueyrredón (2)-Sportivo (0). Pueyrredón, campeón.

Los mayores descansan y vuelven en febrero

Por su parte, las tres categorías mayores (primera masculina, segunda masculina y primera femenina) continuarán con sus respectivos torneos en febrero próximo.

Así están en la elite masculina: 1º) Pueyrredón (11-4), 26 puntos; 2º) Liniers (10-5), 25; 3º) Napostá (9-6), 24; 4º) Bahiense del Norte (8-7) y Pacífico (8-7), 23; 6º) Leandro N. Alem (7-8), 9 de Julio (7-8) y Estudiantes (7-8), 22; 9º) Estrella (6-9), Villa Mitre (6-9) y Bahía Basket (6-9), 21 y 12º) Olimpo (5-10), 20.

La principal novedad es que Mario Errazu, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, no continuará al frente del primer equipo de Olimpo. "El club decidió no renovar, estamos analizando opciones", señalaron desde la comisión directiva. Los restantes once entrenadores fueron ratificados.

Esta es la tabla de las chicas: 1º) El Nacional, 24 puntos (12-0); 2º) Estudiantes, 22 (10-2); 3º) 9 de Julio, 19 (7-5); 4º) Sportivo, 18 (6-6); 5º) Estrella, 18 (6-6); 6º) Comercial, 16 (4-8); 7º) Pacífico, 14 (2-10); y 8º) Alem, 13 (1-11).

Y estas son las posiciones en Segunda: 1°) Sportivo (14-1), 29 puntos; 2°) Comercial (11-4), 26; 3°) San Lorenzo del Sud (10-5), 25; 4º) Velocidad (9-6) y Whitense (9-6), 24; 6º) Argentino (8-7), 23; 7°) El Nacional (5-10) e Independiente (5-10), 20; 9°) La Falda (3-12), 18 y 10°) Barracas, (1-14), 16.