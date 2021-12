Juntos y Avanza Libertad manifestaron una fuerte oposición al pase sanitario en el Concejo Deliberante

La polémica por la implementación del pase sanitario estalló ayer en el Concejo Deliberante y tanto desde el bloque Juntos como de Avanza Libertad cuestionaron la medida implementada por el gobernador Axel Kicillof el pasado 21 de diciembre.

Los cruces comenzaron luego de que el Frente de Todos intentara avanzar con un proyecto de resolución en el que solicitaba al Municipio que apoye el pase y realice controles, que no permita el ingreso de personas no vacunadas a la comuna y que concrete campañas de difusión sobre las limitaciones que establece el pase para entidades y comercios.

Sin embargo el proyecto no reunió los votos necesarios ya que los 14 concejales de Juntos y los 2 de Avanza Libertad se opusieron a votarlos y lanzaron duros cuestionamientos.

"No estamos de acuerdo con el pase sanitario y es una medida de las más autoritarias de los peores países que hubo en la historia mundial porque restringe libertades y no incentiva la vacunación. Es como ponerle un brazalete con la V corta en el brazo a un vecino", dijo Martín Barrionuevo (Avanza Libertad)



Martín Barrionuevo (Avanza Libertad)

En tanto Adrián Jouglard (Juntos) sostuvo que "no es una medida sanitaria efectiva y margina a quienes no confían en el desarrollo de las vacunas. En Bahía, el 88% de personas tiene al menos una dosis por lo que el pase sanitario es un método coercitivo impuesto porque no pueden declarar como obligatorias las vacunas", sostuvo.

En defensa de la medida de Kicillof, Gisela Ghigliani (Frente de Todos) opinó que es una medida excepcional en un contexto de pandemia en la que hasta las personas que ya están vacunadas vuelven a contagiarse por la variante ómicron "pero sobreviven y no tienen consecuencias graves debido a la vacunación".

"Creemos que el rol del Estado en liderar las políticas públicas y una de esas formas es instar a la población a colocarse la vacuna porque es la manera de salir de la pandemia. Después no salgan a culpar a Nación o Provincia".



Gisela Ghigliani (Frente de Todos)

En el proyecto que finalmente no se trató los ediles opositores aseguraron "que resulta necesario que el Gobierno Municipal adopte medidas de prevención y contención en materia sanitaria, acordes a los lineamientos y recomendaciones elevadas desde las distintas órbitas estatales, a los efectos de proteger los intereses de nuestra comunidad.

"A través de Ordenanza 19.997 (aún vigente) se declaró la Emergencia Sanitaria en el Partido de Bahía Blanca, estableciéndose que la misma se extenderá por el período de tiempo en el cual se mantenga la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud . E