Sigue la polémica por la fiesta clandestina: multas de $ 150 mil y posibles habilitaciones

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, aseguró hoy que las fiestas que se llevaron este fin de semana en cercanías a Punta Alta no estaban habilitadas, aunque reconoció que si -en el futuro- cumplen con las medidas de seguridad solicitadas por la comuna, no habría inconvenientes en habilitarlas.

“Previo a la celebración, nos contactamos con los organizadores y nos dijeron que la fiesta se hacía igual. Entonces, deberán atenerse a lo que le diga la Justicia y pagar la multa. De cualquier modo, vimos que cumplían muchos de los requerimientos que tenemos”, manifestó.

En ese sentido, recordó que en la madrugada de Navidad se llevaron a cabo dos fiestas sin habilitación en la zona cercana a Punta Alta, con más de mil personas cada una.

“Las intentamos detener con los recursos que tenemos y nos contactamos con los organizadores, pero no teníamos la capacidad física de contener a tantas personas. Por ello, se procedió a labrar las actas correspondientes a los titulares de los inmuebles y los organizadores, tanto por incumplimiento de ordenanza como de las normas respecto de la propagación del virus”, dijo.

Las sanciones y multas, reconoció, prevén un mínimo de 150 mil pesos para la primera ocasión, números que se triplicarían en caso de reincidencia.

“Cuando labramos las actas correspondientes, tomamos conocimiento de la característica de la fiesta y pudimos observar que cumplían con muchas de las exigencias que piden nuestras ordenanzas. Estuvimos en el entorno y vimos que no hubo desmanes y se salió en forma organizada”, señaló Uset, quien aclaró que eso no significa que no deban hacerse cargo de las multas y condenas correspondientes.



Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales.



“Si se hubiesen puesto en contacto antes, tal vez no hubiera habido problemas”, añadió, en Panorama, por "LU2".

El intendente rosaleño señaló también “que no se puede tapar el sol con la mano, pensando que los jóvenes no se van a reunir porque uno lo prohíba”.

“Sí nos preocupa que esto signifique una competencia desleal para con los empresarios de la nocturnidad. Aunque, en términos sanitarios, me da más miedo un evento a puertas cerradas con 500 personas, que otro al aire libre con 1.500”, manifestó.

Al respecto, dijo que con este tipo de eventos “se está cambiando el paradigma”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Se rompen ciertos moldes y hay que brindar seguridad a nuestros vecinos; de eso nos tenemos que ocupar”, señalo.

Por último, respecto del pedido de informes que surgió de la oposición en el Concejo Deliberante, señaló que se trata de “oportunismo”.

“Había varios referentes de ese espacio en la fiesta. No tienen la responsabilidad de gobernar y es fácil hablar desde la tribuna. Hoy nos piden explicaciones por la fiesta y mañana pedirán otra cosa”, finalizó.

Desde la oposición

Por su parte, el concejal Lisandro Delle Donne, del bloque Bien Común por Coronel Rosales, recordó que desde la oposición se motorizó un pedido de informes al municipio para conocer las circunstancias por las cuales se desarrollaron dos fiestas multitudinarias el fin de semana en cercanías a Punta Alta.

“No podemos afirmar si estaban habilitadas, pero queremos que sea el Ejecutivo nos dé la respuesta. No podemos decir que haya hecho la vista gorda, sino que no teníamos información ni tampoco imaginábamos que fueran a ser un evento masivo”, dijo.

Además, remarcó que el pedido de informes obedece a la necesidad de poner “transparencia y luz” a la cuestión.



Lisandro Delle Donne, concejal de Bien Común.

“Nos pareció descabellado reunir esa cantidad de personas y que no se aplique la medida vigente que regula cómo se tienen que llevar a cabo estos eventos. En mi caso, prefiero pensar bien y no decir que (desde la comuna) se hizo la vista gorda, sino que no contaban con la información necesaria”, señaló el concejal, quien reconoció no saber quiénes organizaron ambas fiestas.

Por último, manifestó que existe un sector de la población que minimiza la realización de estos eventos, de carácter ilegal.

“Por nuestra parte, queremos que las cosas se hagan en el marco de la normalidad: que los jóvenes se diviertan, pero de manera cuidada”, sostuvo.