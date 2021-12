AMD FidelityFX Super Resolution ya está disponible

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Diseñado teniendo en mente el vasto mundo de los jugadores, FSR es compatible con más de 100 procesadores AMD con gráficos Radeon y GPUs Radeon, así como con ofertas de la competencia, aumentando la velocidad de cuadros y brindando experiencias de juego de alta fidelidad a 4K, 1440p y 1080p para un equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad.



En estas vacaciones, la lista de títulos habilitados para FSR está llegando a más de 70 juegos disponibles y algunos más próximamente, lo que brinda un rendimiento optimizado y calidad visual a una variedad de juegos, incluyendo:



DEATHLOOP™

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition for PC

F1® 2021

Far Cry® 6

Resident Evil™ Village

Farming Simulator 22

Ghostrunner

Hellblade: Senua's Sacrifice

Lego Builder's Journey

World War Z™: Aftermath

Warhammer: Vermintide 2

Arcadegeddon

Baldur’s Gate 3

Grounded