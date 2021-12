Video: la reacción de un músico de EE.UU. al escuchar por primera vez a Abel Pintos

Lewis Texidor es un músico de Estados Unidos que tiene un canal de YouTube donde "reacciona" frente a cámara a diferentes canciones que escucha por primera vez y comenta qué les parece.

Lo hace con artistas de diversos países, algunos de los cuales son argentinos. Y si bien sabe castellano, porque se crió en España, en sus análisis se centra más en lo musical que en las letras.

Tiene videos en los que escucha a Serú Girán, Divididos, Luis Alberto Spinetta y Astor Piazzolla, entre otros, y también con canciones de la movida de la música urbana, como Nicki Nicole y Trueno.

Y hace no mucho le llegó el turno al bahiense Abel Pintos. Texidor se sorprendió al escuchar la canción "Cien años", cuyo video fue grabado en las ruinas de Epecuén.

"He visto recomendaciones a diestro y siniestro y me encuentro con esto que tiene casi 40 millones de visitas. Hay que descubrirlo, no sé de dónde será, a ver si por el acento lo desciframos", dijo al empezar el video.

Más adelante, ya en plena canción, empezó a dar sus opiniones. "Lo flipante es el estilo de producción que tiene el tema, nunca me hubiera imaginado una voz así en un estilo así, está cantando una barbaridad, no te puedo comparar a alguien porque suena superoriginal", dijo el músico, que suele hacer paralelismos con otros artistas que él conoce. En el caso de Abel, no supo qué decir.

Al terminar el tema, destacó: "No sé cómo no conocía a este artista, esto es una locura. Me ha parecido fresco el sonido, no me esperaba un tema con 38 millones de visitas. Además es un tema moderno, hay música así que se ha escrito hace años y todavía la gente la escucha por nostalgia, pero esta persona tiene que ser conocida. Y estoy hablando como un loco, estoy flipando con que una canción así tenga tantas reproducciones. Los arreglos del tema, cómo está producido me parece superexquisito y luego el pavo tiene una voz que no es normal".

Por último, dijo que él le hubiera hecho algún cambio en el final: "Yo para hacer de este tema una obra maestra, al final haría un estribillo que cambiara de tono, subiría al menos un tono más, y me hubiera muerto aquí mismo".