Le robaron una computadora con 10 años de trabajo y pide ayuda para recuperarla

Un ingeniero electrónico recibido en la Universidad Nacional del Sur que durante una década trabajó para desarrollar una silla de ruedas omnidireccional, de mucha utilidad para personas con discapacidad física, perdió gran parte de esa información tras sufrir un robo en la zona del microcentro.

En las últimas jornadas Mauro Tronelli dejó estacionada su camioneta en la zona de calle Las Heras, entre Lamadrid y Soler, pero al regresar advirtió que ladrones habían roto uno de los cristales de su vehículo y sustrajeron artículos electrónicos.

"Dejé mi vehículo estacionado por un lapso de media hora y la mochila bastante escondida, pero cuando regresé encontré que habían roto el vidrio y se la habían llevado. Ahí tenía, entre otras cosas, una computadora HP Envy x360 en la que guardo información de mi trabajo de hace 10 años. Además había un Ipad, unos auriculares Sony, parlantes y pendrives. Lo que más me preocupa es recuperar lo que había en la notebook, porque de una parte importante de los datos no tengo respaldo. Es por eso que estoy pidiendo ayuda y hasta ofrezco una recompensa", dijo Tronelli al programa Panorama de LU2.

"En la zona había unas cámaras de seguridad, pero la justicia todavía no las ha pedido para ver si se ve algo. Sé que es un hecho que está sucediendo bastante seguido en Bahía y todos estamos preocupados por la seguridad, y esta vez lamentablemente me tocó a mí", agregó.

El profesional dijo que en su empresa "estamos organizando algunas cosas y parte de la información de la computadora es vital para esto. Somos una startup que está tratando de crecer en un país que está difícil y ese material es valioso para poder seguir avanzando".

Tronelli explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 y que ninguna persona del sector pudo advertir la maniobra de los ladrones.

"No solo la policía, sino los vecinos también me han dicho que estos hechos se están repitiendo bastante seguido".

"Obviamente que uno siente culpa por un descuido, de dejar algo en el vehículo, pero es una culpa que no deberíamos sentir. La verdad es que la inseguridad está cada vez peor. Haber perdido el trabajo de 10 años me causa una angustia terrible, y si no recupero mucho de ese trabajo puede perjudicar lo que estoy haciendo con esta pequeña empresa que estoy tratando de sacar a flote", siguió diciendo.

Finalmente, Tronelli indicó que aquella persona que tenga información sobre los elementos sustraídos puede contactarlo en sus cuentas personales de Facebook e Instagram, o comunicarse al teléfono 2984747469.