Se viene un híper chino que hará ruido, otra vez hay polémica en el centro y la guerra de las fiestas

--Buen día Juan, termina el año y en lo deportivo no nos podemos quejar...

--Así es, veremos si hay alguna superfinal.

--Veo que no escarmentás.

--Vos bien sabés que hay cosas peores, así que mejor vayamos a lo nuestro, ¿dale?

--Ok, ¿por dónde querés empezar?

--Por algo bien arriba, algo que rompa la modorra dominguera. Supongo que algo habrás traído...

--Sabés que nunca te fallo, pero algún día podrías empezar vos con algo picante...

--Dale, lo prometo, pero ahora tirá lo que tenés...

--¿Hace mucho que no pasás por la curva de Gálvez?

--Si te referís a la hoy rotonda de 14 de Julio y Alfonsín, creo que la última vez fue hace un mes. ¿Por?

--Porque si pasás te va a llamar la atención una gran obra que comenzó en ese lugar donde, en diciembre de 1958, en el Gran Premio de Carretera de ese año, Oscar Gálvez derrapó con su cupé Ford y luego Manuel Mantinián, con Chevrolet, voló sobre el público que miraba la carrera, matando a dos espectadores.

--Gracias por recordarme la historia, que hoy ya es un mito urbano, pero andá al grano y contame qué están haciendo en ese lugar.

--Por lo que pude averiguar se trata de un hipermercado chino, de grandes dimensiones, y además una galería comercial. En este caso no sé si la galería va a ser manejada por gente de esa nacionalidad asiática, pero me dijeron que va a rodear todo el hipermercado.

--Muy buen dato, y encima algo positivo en medio de tantas pálidas.

--Así es, ya presentaron todos los permisos correspondientes en la muni, realizaron el movimiento de tierras y están sentando las bases de grandes columnas.

--Esto que contás me lleva a pensar en un fenómeno que analizamos varias veces, el de los centros comerciales barriales.

--Pensé lo mismo. Fijate que 30 años atrás una inversión de este tipo era impensada en la periferia. Obviamente que un hipermercado no puede estar en el centro, pero me refiero a los locales comerciales que van a construir allí, eso forma parte de un proceso que a todas luces parece irreversible.

--Sin ir más lejos, fíjate la cantidad de locales que se construyeron y habilitaron en la avenida 14 de Julio, Pilmayquén, Cabrera, Alem, Zelarrayán, Don Bosco, Necochea, Láinez, Rafael Obligado, etc, etc.

--Y te digo más, los comerciantes del centro siguen muy preocupados por la falta de clientes y varios son los que le echan la culpa a las reformas instrumentadas por la Muni.

--¿Te referís a los maceteros?

--Entre otras medidas. El otro día me llamó un comerciante que tiene locales en el centro y ambos shoppings para transmitirme su enorme preocupación por la falta de gente y de circulación en el centro, además de la mugre que dejan las palomas y la proliferación de inspectores de tránsito.

--¿Qué más te dijo?

--Que la gente compra en otros lugares, que los fines de semana y los lunes incluso trabaja muy bien en el shopping Paseo del Sol. En su opinión, con estos cambios al centro lo mataron.

--Probablemente esto sea parte de un proceso irreversible, donde la tendencia pasa por hacer las compras en los comercios de cercanía e ir al centro solo cuando es indispensable. Además, obviamente, de las compras por Internet.

--Eso también es cierto, por mi casa veo todos los días pasar dejando cosas a una pequeña camioneta de Andreani y si te das una vuelta por la terminal o por otros centros de despacho que hay en esa zona, vas a ver el enorme movimiento de las compras por Internet.

--Indudablemente el centro está atravesando un momento de cambios donde el peatón es protagonista, aunque desde la Muni afirman que no bajó la cantidad de boxes de estacionamiento.

--¿Las plataformas urbanas llegaron para quedarse no?

--Y sí, una de las últimas que vi colocar fue la de los muchachos de la pastelería – café, con acento francés, que está en Mitre y Sarmiento.

--Sí, la ví, quedó muy bonita, y seguramente el verano pondrá la temperatura ideal para disfrutarla a pleno.

--Che, está bastante engorrosa la cuestión engorrosa del pase sanitario en los comercios ¿no?.

--Sí, el otro día leí en el portal de La Nueva. que la cosa no será fácil porque si un empleador le niega el acceso a su empleado, este puede sentirse injuriado y todo eso llevaría inevitablemente a un juicio laboral. Por eso piden que actúe el ministerio de Trabajo.

--Que no debe tener mucho poder de policía...

--Tal cual. El decreto sostiene que al empleado que no tenga las dos dosis no se le debería pagar el salario, pero no creo que muchos comerciantes se animen a aplicarlo.

--Podrías cortarla con las pálidas del comercio y tirar algo positivo...

--Bueno, te voy a endulzar un poco. Los amigos Pablo y Francisco trajeron el Espacio Aruma a Bahía Blanca, con una gran variedad de helados artesanales y chocolatería de vanguardia. Me dicen que en la inauguración, en Pueyrredón al 400, hubo chocolates y bombones para todos.

--Qué raro que no fuiste.

--No va a faltar oportunidad, pero si querés te tiro otra novedad comercial.

--Por supuesto, avanti.

--Esto te lo había adelantado hace un tiempo pero ahora tengo más detalles.

--Recordame entonces.

--Pinturerías Rex continúa creciendo y anuncia la apertura de su primera sucursal en Bahía Blanca, en Hipólito Yrigoyen 4369, a la altura de avenida Cabrera al 4300.

--Me acuerdo que incluso me dijiste que vendían mucho más que pinturas.

--Sí, allí podés encontrar la más variada oferta de pinturas, máquinas, herramientas, climatización, juguetes, productos para jardín y aire libre, y mucho más. Y eso no es todo, porque habrá un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés hasta el 8 de enero.

--Y bueno. Habrá que pasar por allí nomás. ¿Qué más tenés?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Tengo otra buena para contarte.

--Dale.

--Se viene una gran fiesta en el Club Universitario, en Nochebuena, después del brindis, cien por ciento al aire libre, con escenarios, pantallas LED y sectores VIP.

--Como aquella que fue todo un éxito en 2019.

--Sí, sí, tal cual. Y te aclaro: no se suspende por lluvia. Dejarán preparado el boliche por si el clima no acompaña.

--¿Se apunta sólo a los jóvenes?

--Te cuento. Habrá sectores diferenciados y comunicados entre sí para público +18, +23 y +35 años, ambientados con las marcas, bebidas y DJs acordes a cada edad. Entre la variedad de la barra incorporarán Importantes marcas que proveerán cerveza tirada, gin tirado y vino tirado. Me dicen que van a ambientar tres pistas con las dos bandas del momento. Las entradas ya se pueden conseguir en el instagram @bahianavidad.ok

--Me dijeron que también habrá otra muy grande en el Autódromo

--Tal cual, pero la cosa no termina ahí.

--¿Por?

--Porque muchísimos jóvenes van a ir a una fiesta que hace rato se viene armando en la zona de Villarino Viejo, en una quinta ubicada pasando el río Sauce Chico, es decir, distrito de Villarino.

--¿Y cuál es el problema?

--Se comenta que a no todo el mundo le agrada la idea.

--¿Te referís a una guerra de intereses comerciales?

--Claro, y por eso se dice que las autoridades llevarían a cabo fuertes controles hacia esa zona.

--No le demos crédito a las malas lenguas. Esperemos que los controles sean en todas partes y por igual, como corresponde. Seguramente ya nos enteraremos si no es así.

--Exacto, y antes que me olvide, tengo otra buena noticia.

--Así me gusta. Metele nomás.

--El programa de capacitación en oficios “Buen Trabajo”, destinado a jóvenes de White y Bahía, cierra el 2021 con más de 100 egresados.

--Muy buena noticia porque se trata de una iniciativa que tiene por objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes de entre 18 y 35 años sin ocupación formal.

--Exacto, y desde su inicio, hace 15 años, lleva capacitadas más de 1.800 personas. Es una red de articulación público-privada integrada por Dow, Pampa Energía, Baipro, Adecco, Celsur, Municipio UIBB y Parque Industrial, junto al Panel Comunitario y con la UTN.

--Juan, mientras pedimos otra ronda de café decime algo.

--¿Qué?

--Recién mencionaste a la UIBB y me acordé: la que no para de moverse es la empresaria Alejandra Beligoy. Además de haberse mostrado muy activa en la Unión y el Fogaba en todo este tiempo, ahora le llegó un reconocimiento en forma de libro.

--Así es. El escritor Federico Savizki la incluyó en su última obra, "[Re] Generación Trabajadora 2030", donde entrevista a mujeres de diferentes ámbitos y de diversas regiones del país en el marco de pensar formas de generar empleo de calidad en los próximos años. Sin dudas, un tema central en el país y el mundo.

--Y una de las seleccionadas es ella.

--Tal cual. Te cito textualmente algunas de sus palabras: "El trabajo y el empleo deberían ser los ejes centrales de la agenda política. No deberíamos esperar que el mercado genere las condiciones de empleabilidad de los trabajadores, sino que el Estado, articulando con diferentes sectores económicos, privados e instituciones, sea quien asuma la tarea de promover dichas condiciones. Trabajo y empleo ya no son la variable de ajuste de la economía, sino el hilo conductor principal para un proceso de transformación social y económica. Al avanzar hacia el empleo, digno, estable y calificado, ordenamos socioeconómicamente".

--Un brindis de fin de año dedicado a Alejandra, entonces. ¿Qué más tenés? ¿Algo de los tribunales?

--Me enteré del malestar que hubo el jueves por la suspensión de un juicio por jurados.

--¿Malestar de quién o quiénes?

--De varios. De los jurados civiles, porque dos tuvieron que venir desde Carhué y Orense, de la defensa de los dos acusados que habían llegado a juicio por robo calificado y, finalmente, la fiscalía desistió de acusar y quedaron en libertad, tras pasar un año y 8 meses presos. Y de otros que consideran que el sistema provoca un dispendio porque a los 18 jurados (entre titulares y suplentes) hay que pagarles el día (si no trabajan en relación de dependencia), la comida (en un restaurante) y el hotel (en el caso de los que son de afuera).

--¿Y por qué quedaron en libertad?

--Porque las supuestas víctimas del hecho sucedido en Villa Nocito --una pareja-- se presentó a declarar en Estomba 34, pero cuando los fueron a buscar el guardia dijo que habían salido a fumar y desaparecieron.

--Ufff, como el marido que dice que se va a comprar puchos y no vuelve más...Entonces el fiscal se quedó sin la prueba fundamental.

--Así parece. De todas maneras, la defensa ya entendía de antemano que el hecho no debió haberse encuadrado como un robo calificado --no hubo levantamiento de rastros para confirmar el uso de armas-- y que se trató de una pelea porque uno de los acusados (había cobrado un millón de pesos por ART) le había prestado plata a una de las "víctimas" y pretendía recuperarla. Y en ese sentido se quejó de la falta de peso que hoy tiene el principio de inocencia.

--Claro, y la pregunta, más allá de todos los gastos que generó en este caso el juicio, es quién le "paga" a estas personas haber estado casi dos años entre rejas.

--Pregunta de difícil respuesta.

--Amigo, estamos por irnos y no me dijiste nada del tema del agua.

--Personalmente no estoy teniendo problemas en cuanto a la cantidad por algunas obras que hicieron en la zona alta, pero el sabor es muy feo, seguramente producto de algas en el dique.

--¿Y de las grandes obras ni noticias?

--Están en el presupuesto 2022. Capaz que para Reyes tenemos alguna novedad, je, je, pero los que están entusiasmados son los vecinos de calles Pino Hachado, Luis Agote, Pilmayquén y calles aledañas del Patagonia que tramitaron y ya recibieron de parte de ABSA el certificado de factibilidad para la provisión de desagües cloacales y que se convierte en un elemento técnico administrativo fundamental para iniciar el trámite que permita la construcción de la red cloacal.

--No es para menos, de concretarse resolvería la situación sanitaria de cientos de domicilios.

--A partir de la segunda quincena de enero, los futuros beneficiarios iniciarán ante el municipio –previa presentación al intendente Gay- las gestiones necesarias para la creación de un consorcio y efectuarán un relevamiento de interesados ya que el itinerario a cubrir hasta el vertedero ubicado en Alsina y Malharro va a permitir la inclusión de muchos habitantes de una zona muy importante de la ciudad, pero ahora dejame ir porque se hizo tarde y hay que prender el fuego.

--Tenés razón. La tradición dominguera no se mancha. Nos vemos la semana que viene.

--Dale, la cuenta la pago yo y nos vemos el próximo domingo.