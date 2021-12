Gay, a favor del proyecto de dividir a la Provincia, aunque ve "muy difícil" su concreción

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, consideró hoy positiva la aparición de un proyecto para dividir a la provincia de Buenos Aires en cinco nuevas jurisdicciones, aunque reconoció que su aplicación no sería sencilla y destacó que no se trata de una cuestión que se pueda resolver en el corto plazo.

“Esta es una historia de muchos años, pero no lo veo descabellado, aunque habría que analizar los pros y los contras. No veo que sea algo fácil, pero se trata de un punto de partida para seguir discutiendo”, explicó.

Al respecto, aseguró que es cierto que este proyecto -como algunos cuestionan- supondría una mayor burocracia y más cargos públicos.

“Lo cierto es que la provincia (de Buenos Aires), como está hoy, es muy difícil que sea viable”, manifestó.

Gay recordó también que sobre fines del Siglo XIX hubo una ley que creaba “la famosa nueva provincia”, con Bahía Blanca como su capital, como también lo expresa el proyecto presentado en las últimas horas por el exsenador Esteban Bullrich en su libro Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional.

“De cualquier modo, no lo veo fácil, aunque es bueno que tengamos un proyecto por el cual debatir y que debería contar con una mayoría importante”, señaló.



Héctor Gay, junto al flamante diputado provincial y expresidente del CD bahiense, Fernando Compagnoni, hoy en el Concejo Deliberante.

El jefe comunal, que participó esta mañana de la asunción de los nuevos concejales en el CD bahiense, señaló también que es necesario que 2022 sea “un año de mucho trabajo, en el que podamos darle respuestas a la gente”.

“Si no, vivimos de campaña en campaña. Le pedí a mis concejales que posterguen lo más posible la discusión de cara a las elecciones de 2023. Me preocupa y me molesta que en las dos coaliciones más importantes del país, un mes después de las elecciones, se siga hablando de internas y de la rosca: la gente espera otro tipo de respuestas”, dijo.

Gay recordó nuevamente que no será candidato dentro de dos años y reconoció que eso “dispara que mucha gente quiera mostrarse para posicionarse”.

“En 2023, nuestro espacio va a tener internas, eso está decidido, pero pretendo que sea una discusión que no se genere en 2022. Si no, la respuesta de los vecinos es 'son todos iguales y no piensan en la gente'”, aclaró.

Respecto de la interna que hoy vive el radicalismo a nivel nacional, consideró que no cree que pueda debilitar a la coalición Juntos.

“Esto no ayuda por el momento difícil que atraviesa el país, que tiene más del 40% de pobreza, más del 50% de inflación y no consigue generar empleos formales para la gente que está desocupada. Seguir peleando por cuestiones internas no es conveniente”, aseguró.

Por otro lado, expresó su satisfacción por la elección de Fabiola Buosi y Silvina Cabirón como presidenta y vicepresidenta del cuerpo deliberativo, que fueron elegidas por el voto unánime del CD.

“De 14 concejales que tiene nuestro bloque, nueve son mujeres. Este es un reconocmiento a la mujer en política”, sostuvo.

En cuanto al funcionamiento del CD, más allá de la mayoría propia con la que cuentan, dijo que no quiere que se convierta en una escribanía del Ejecutivo.

La pandemia no terminó y es un problema que mucha gente crea que ya fue", señaló Gay.

“Además, al contar con un bloque con tres partidos políticos, tenemos mayoría de coincidencias pero diferencias también. Esto obliga a un trabajo permanente de consensos, primero puertas adentro y después con la oposición. Esa es la palabra clave: consenso”, aseguró.

Respecto de la puesta en funcionamiento de un pase sanitario, anunciado por la Provincia y la Nación en los últimos días, Gay señaló que si bien no será fácil su control, sí su aplicación es factible.

“El concepto central es que tenemos que seguir con el barbijo y el distanciamiento. La pandemia no terminó y es un problema que mucha gente crea que ya fue. Además, si bien lo están haciendo en niveles satisfactorios, en Bahía están creciendo los casos”, finalizó.