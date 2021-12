Marcos Fernández: "Para esta temporada esperamos un nivel de afluencia superlativo"

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, pronosticó que en esta temporada de verano habrá “una afluencia superlativa” a los destinos turísticos bonaerenses, por lo que los municipios deberán ser inflexibles al exigir el Pase Libre Covid lanzado esta semana por el gobierno provincial.

“Esta semana varios intendentes de la costa atlántica estuvimos con el gobernador Axel Kicillof y hubo consenso en que esperamos una temporada con mucha afluencia. Los niveles de reserva hablan de ocupación plena o casi plena en los últimos 10 días de diciembre, todo enero y gran parte de febrero”, dijo a La Nueva.

El jefe comunal -quien esta semana asumió el cargo en reemplazo de Alejandro Dichiara, flamante diputado provincial- señaló que en el encuentro también se habló mucho sobre “el Pase Libre Covid, las postas de vacunación y el mensaje que se dará a los turistas”.

--¿Cuál será ese mensaje, Fernández?

--Que lo ideal es que se apliquen las dos dosis de la vacuna antes de llegar a destino. Esta será una temporada con pocas restricciones, pero enfocada en la necesidad de que nos vacunemos todos para estar más seguros. El Pase Libre Covid apunta a eso, y por eso vamos a vigilar que se pida tanto en restaurantes como boliches, confiterías y pubs, entre otros espacios cerrados del ámbito privado o público.

--¿Los controles los harán los municipios?

--En el ámbito privado lo harán los privados, y luego el municipio y la Provincia verificarán que se cumpla todo como está previsto. Pero que quede claro: no hay que relajarse. Lo que no va a haber este verano son los controles de barbijo, por ejemplo, pero el Pase Libre Covid se va a exigir, incluso a los más jóvenes.

--¿Se instalarán postas de vacunación en los sitios turísticos?

--Sí. En breve nos informarán dónde y cómo funcionarán, pero habrá dosis para todos aquellos que decidan vacunarse en destino. Esto lo garantizó el propio gobernador.

--¿Prevé un verano con un calendario de eventos muy similar a los que había antes de la pandemia?

--En la medida de lo posible, sí. Vamos a priorizar la realización de eventos al aire libre, como la Fiesta de la Cerveza, que está en marcha este fin de semana, la Fiesta de Fin de Año y los recitales en paradores playeros. Lo que no vamos a hacer son los megarrecitales en la zona de peatonales, por la concentración de gente que generan.

--¿Qué ocurrirá con las problemáticas fiestas clandestinas?

--Es difícil saberlo pero, al estar abiertos los pubs y boliches, al haber nuevos espacios de recreación nocturna, estimo que debería haber menos.

"Las fiestas de este tipo siempre existieron. Lo que hay que hacer es desalentarlas y, en la medida de lo posible, desarticularlas. Lo que ocurre es que muchas de ellas se dan en ambientes rurales, muy alejadas de sitios poblados. Esto exige aplicar un criterio de razonabilidad. La prioridad (de los controles) debe ser resguardar y cuidar a los vecinos, el orden en la vía pública y las propiedades, a lo que se abocará la policía local, la Guardia Urbana y los efectivos del Operativo Sol, cuya llegada ya nos confirmó el gobernador.

--¿Está garantizado el servicio de playa y el trabajo de los guardavidas?

--Siempre lo estuvo. Entiendo que hubo un reclamo sindical de un grupo de guardavidas, pero el marco de seguridad que ofrecerá la playa de Monte será tan eficiente como siempre.

--¿Cuándo comenzará a regir el sistema de estacionamiento medido y pago?

--La semana próxima, aunque durante todo el verano habrá una fuerte campaña de información. El sistema funcionará mediante una aplicación para celulares, pero también se podrá comprar horas de estacionamiento en muchos comercios".

--¿Por qué se decidió implementarlo este año?

--Es la consecuencia lógicas del crecimiento urbano tan importante que ha tenido Monte en las últimas décadas. Los objetivos no son otros que ordenar el tránsito, regular el uso del espacio urbano y brindar cada vez más espacio y posibilidades al peatón. Y no será el único cambio que habrá en la materia durante este verano. Los turistas van a encontrar también calles que ya no son de doble mano, sino de una sola, y nuevos boxes de estacionamiento a 45º. Todo estará muy bien señalizado”.

En pocas palabras

Tarifas de alquiler. "Esta temporada, más que nunca, los precios los definirá la oferta y demanda. De la puja entre lo que unos pidan y lo que otros estén dispuestos a pagar saldrá cada cifra. Para nosotros, como Estado, es imposible intervenir para regularlos".

Servicios públicos. "Hace meses estamos acondicionando todos los servicios para llegar de la mejor forma, especialmente los de agua y cloacas. La Provincia también nos confirmó que enviará un equipo electrógeno para reforzar al sistema eléctrico cuando haya picos de demanda".

Peatonales. "Vamos a volver a peatonalizar calles céntricas en días y horarios puntuales. La experiencia del año pasado, en tal sentido, funcionó muy bien tanto en Valle Encantado como en Faro Recalada".

Rambla pavimentada. "El asfalto de la rambla, entre Pedro de Mendoza y Alfonsín, está casi terminado. En cuanto a las otras etapas del Paseo Costero y el resto de las obras en la ciudad, vamos a ir viendo día a día si se puede o no darles continuidad en la temporada. La prioridad será siempre el bienestar del turista".