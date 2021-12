Regalos GeForce que tus juegos adorarán

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

NVIDIA sigue trabajando en estrecha colaboración con los desarrolladores de juegos para llevarlos al siguiente nivel con tecnologías como el trazado de rayos y NVIDIA DLSS. Entre los títulos de estas fiestas que incluyen las tecnologías NVIDIA RTX se encuentran éxitos de taquilla (Back 4 Blood, Battlefield 2042, Marvel's Guardians of the Galaxy) y clásicos que están siendo remasterizados (Alan Wake Remastered, Crysis Remastered Trilogy , Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Rise of The Tomb Raider & Shadow of the Tomb Raider) y geniales éxitos indie (Bright Memory: Infinite y F.I.S.T. Forged In Shadow Torch).

Desktops y tarjetas gráficas GeForce RTX

Los equipos de escritorio y las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 30 ofrecen el máximo rendimiento que los jugadores anhelan. Acelera tus juegos con los ajustes al máximo para disfrutar de la experiencia visual más envolvente.

Laptops GeForce RTX

Las GPUs de la serie GeForce RTX 30 impulsan las laptops más rápidas del mundo. Equipadas con las galardonadas GPUs y las tecnologías Max-Q, las laptops GeForce son ligeras, silenciosas y están diseñadas para alcanzar el punto óptimo de juego con GeForce en un diseño increíblemente elegante. Estas laptops son lo último en juegos.

NVIDIA REFLEX

NVIDIA Reflex ofrece la máxima ventaja. La menor latencia. La mejor capacidad de respuesta. Con la ayuda de las GPUs GeForce. Adquiere los objetivos con mayor rapidez, reacciona más y aumenta la precisión de la puntería gracias a un revolucionario conjunto de tecnologías creadas para optimizar la latencia del sistema. Los juegos que incorporan la tecnología Reflex son: Battlefield 2042, Deathloop, F.I.S.T.: Forged In Shadow.

Monitores NVIDIA G-SYNC

Las pantallas NVIDIA G-SYNC han sido sometidas a rigurosas pruebas para alcanzar los más altos estándares. Obtén una fidelidad visual fluida y sin desgarros, una tecnología que cambia el juego y una frecuencia de refresco ultra alta para un rendimiento insuperable.