"Nuestra intención era descubrir al asesino y quedamos conformes porque va a pagar"

Sergio, papá de Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo asesinado en febrero de 2020 en la previa de un partido de fútbol contra Villa Mitre, habló esta mañana por LU2 sobre el juicio por jurado que halló culpable del crimen a Lucas Javier Schwaner.

"Es una sensación como que cae todo de golpe, nos abrazamos... Me salió algo de adentro, como un alivio", comenzó diciendo el padre del joven fallecido.

Y agregó: "Fue un largo camino, de mucho dolor, de no encontrar paz en ningún momento, de tratar de buscar la justicia, de encontrar pruebas y testigos, de recorrer... Queríamos llegar a la Justicia y confirmar quién lo asesinó, porque no era nuestra intención que caiga preso alguien que no es culpable. Después de todas las pruebas, así fue".

Sergió resaltó la unión de la familia en todo este proceso y "el apoyo de nuestros amigos y de los amigos de mi hijo, que siempre estuvieron presentes".

"Estamos muy agradecidos por el apoyo. Gracias a las marchas se llegó a ciertos testigos", destacó.

Con respecto al desarrollo del juicio por jurados, dijo que "el temor [por el resultado] siempre está porque vos no sabés lo que piensa el resto, pero teníamos certeza y confianza porque teníamos pruebas contundentes".

"Desde el primer momento nos involucramos con nuestra abogada y con el fiscal y fuimos trabajando en conjunto para llegar a la verdad", resaltó.

También se refirió a la versión que indicaba que otra persona había sido responsable del disparo e indicó que "nosotros teníamos conocimiento de que no era así, incluso un hincha de Villa Mitre que iba en el auto con él declaró delante del jurado, lo miró [a Schwaner] y dijo 'si tiene... que los ponga y diga que es culpable', fue algo muy fuerte".

A su vez dijo que el otro hombre que se nombraba como responsable del crimen "se presentó solo en la causa para aclarar el tema. Aportó audios y muchas cosas, contó que estaba amenazado, que le habían pedido 30.000 pesos para que no lo acusen... Por eso el jurado llegó a esta conclusión, siempre hablaban de amenazas hacia otra gente".

Al ser consultado sobre Schwaner, que hasta último momento negó ser autor del disparo, sostuvo que "si en un audio fue tan cruel para decir todo lo que dijo, qué impresión me va a causar alguien que yo sé que está mintiendo con todas las pruebas puestas ahí".

"El responsable del asesinato de mi hijo es uno que estaba en esa esquina esperando, se bajó del auto, empezó a disparar y lo mató. Hay otros responsables como la Policía, la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), el Municipio, los clubes, pero eso es una cuestión monetaria y esa no es nuestra intención: nuestra intención era descubrir al asesino y nos quedamos conformes porque va a pagar", dijo.

"Como familia esperamos la máxima pena. Espero que esto que pasó sea un precedente, porque puede llegar a pasar otra vez y no queremos eso en nuestra sociedad. Que el asesino cumpla la condena en forma efectiva; si le tocan 25 años, que pase los 25 años en la cárcel", concluyó.