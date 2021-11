Ganó la ley: el policía Julián Gómez venció por nocaut al preso bahiense Jara

En una pelea inédita para el boxeo argentino, el efectivo de la Policía Bonaerense Julián "El Diamante" Gómez derrotó por nocaut en el primer round a Martín "El Renacido" Jara, un recluso que cumple una condena de 14 años por robo, en el combate de peso mediano llevado a cabo en el Club Morón.

Gómez, a quien se lo vio mejor preparado físicamente, buscó el triunfo desde el inicio y enseguida derribó a su rival, que logró levantarse, pero no evitar una serie de golpes certeros.

Dos de esas trompadas fueron al rostro cuando faltaba menos de un minuto para el cierre del primero de los cuatro asaltos estipulados y resultaron decisivas para decretar el nocaut y el triunfo del "Diamante".

Ya con la victoria consumada, Gómez se acercó y pareció provocar a un Jara que no pudo responder, ya que estaba afectado por los golpes recibidos.

"¡Viva la fuerza, viva la Policía, viva la gente de bien!", gritó el oficial mirando a cámara mientras a su rival debían atenderlo y la preocupación reinaba el estadio.

Gómez se acercó a Jara y lo levantó en andas para calmar los ánimos y todo se calmó en el ambiente. "Fue el momento de calentura que me había hecho un gesto que no me gustó. Soy un caballero y pido disculpas, él también me pidió disculpas por el gesto. Había tenido un gesto que no me gustó. Yo vengo de un problemita", explicó el efectivo de la Bonaerense.

Asimismo, el uniformado agregó: "Esto se basa en el trabajo que uno metió en el gimnasio. Gracias a mi entrenador, al ministro de Seguridad (Sergio Berni) y al jefe de Policía (Daniel García). No voy a desaprovechar la oportunidad".

"Volvió Julián ´el Diamante´ Gómez. Estamos para grandes cosas. Vengo de bajar 20 kilos, hicimos un plan de entrenamiento para bajar de peso y otra preparación para pelear", precisó el ganador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

.

Julián "El Diamante" Gómez (El Policía) vs Martin "El Renacido" Jara (El Convicto) pic.twitter.com/rm78EIg25p — Stephen Kong (@BetaKong05) November 28, 2021

El policía tiene 29 años -acusó en la balanza 72,600 kilos- y este fue su quinto combate, aunque hacía cuatro años que no peleaba -la última había sido con derrota en diciembre de 2017. El oriundo de San Miguel acumula así cuatro victorias, todas ellas por nocaut, y un traspié.

Por su parte, Jara, de 32 años y 72.300 kilos, había peleado tres veces, entre abril de 2015 y agosto de 2016 con dos victorias y un empate, por lo que esta fue su primera caída.

"Estamos trabajando mucho en eso. Todos los deportes son buenos para unir a las personas. Estamos tratando de ayudar desde la parte que nosotros podemos. Estamos contentos que esto se lleve a cabo", explicó el ex boxeador Marcos "el Chino" Maidana, organizador del evento, en la previa a la presentación.

Jara fue trasladado desde un penal de Bahía Blanca hacia la Unidad Número 48 de San Martín, donde entrena el equipo de rugby de los Espartanos y lugar en el que hay un gimnasio con todas las comodidades para trabajar.

Allí, "El Renacido", que ya cumplió diez años de una condena de 14 por robo, se preparó para el combate.

El juez de Ejecución Penal número 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudio Brun, y el jefe policial García autorizaron que pueda pelear, al tiempo que colaboraron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y la directora de Deportes y Cultura que depende de esa cartera, Claudia Rodríguez.

El viernes, Jara había sido trasladado por dos móviles policiales hasta el pesaje que se desarrolló en el hotel céntrico Centuria. Allí estuvo esposado hasta que subió a la balanza y una vez que dio el peso debió volver al penal ubicado en San Martín.

El sábado, en tanto, recibió un permiso de salida especial y fue nuevamente trasladado con un operativo de seguridad, mientras que al finalizar la pelea fue llevado otra vez a prisión. (NA)