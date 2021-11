Tras un atentado a una referente mapuche en Bahía Blanca, aparecieron panfletos con amenazas

Luego de que a mediados de este mes ocurriera un ataque a una referente mapuche en Bahía Blanca, esta mañana aparecieron panfletos de un supuesto grupo autodenominado "Comando de Restauración Nacional" que se adjudicó el hecho.

En los carteles también amenaza a miembros de la comunidad aborigen, así como también a políticos, periodistas, sindicalistas, feministas y miembros del Poder Judicial, y pide la liberación de represores de la Triple A y la última dictadura militar.

Según informó la comisaría Séptima, el ataque ocurrió el 15 de noviembre, poco después de la medianoche, en una casa de la familia de Olga Curipan, titular de la casa cultural Ruka Kimun Mapuche de Bahía Blanca. En ese lugar tiraron un "elemento con combustible" sobre un portón de rejas.

Los panfletos aparecieron esta mañana en Alberti 198, donde funciona el Centro Cultural de la comunidad mapuche Ruka Kimun. Desde ese lugar señalaron a La Nueva. que los papeles, que eran al menos una decena, fueron encontrados en la vereda.

Cabe destacar que hoy se cumplen, además, seis meses del día en que ocurrió un atentado en el local partidario del Frente de Todos, en Donado y Beruti.

"¡Muerte a los mapuches! ¡Fuera de Bahía Blanca! ¡Fuera de Argentina! Olga Curipan, mapuche hija de puta. Vos y tu comunidad están sentenciados a muerte", dicen los folletos firmados por un "Comando de Restauración Nacional".

Los papeles tienen además un texto con varias amenazas de este supuesto comando contra "enemigos de la Patria". A continuación puede leerse en su totalidad:

Visto la avanzada de sectores que han deshonrado, desmoralizado, humillado y empobrecido a nuestra nación desde la vuelta a la democracia y considerando que las fuerzas tradicionales responsables del sostenimiento de la moral, los principios y los valores no han actuado en consecuencia, como lo fueron nuestros grandes héroes patriotas de la historia argentina.

El Comando de Restauración Manifiesta:

-El Comando de Restauración Nacional - Zona Sur - "Mohamed Ali Seineldín" dará inicios a las acciones contra los enemigos de la Patria.

-A tal fin hemos confeccionado una lista de ineptos de la política, del periodismo, de la Justicia y del sindicalismo, que han sido responsables de la catástrofe moral de nuestra nación. Para cada uno de ellos, hay una acción con su nombre y un grupo de tareas asignado.

-Se sugiere a la población mantener la discreción ante los hechos que protagonice nuestra organización. Los testigos que hicieren declaraciones, por estos motivos, serán considerados enemigos

-La partidocracia y la democracia han demostrado no dar soluciones definitivas para la restauración de nuestros valores fundacionales, por lo tanto son instituciones a reestructurar

-Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, enjuiciados injustamente, por participar de la guerra contra la subversión y la liberación de todos los detenidos por causas de la Triple AAA, como así también cese de toda persecución contra ellos

-Instamos a los camaradas de las FFSS y FFAA sublevarse contra el actual gobierno marxista y populista.

-Han humillado a la fe cristiana, rompiendo las bases de la familia y pagarán por ello. Ni feministas, ni machistas, ni comunidad LGBT, ni mapuches subversivos, ni aborteras, ni delincuentes. ¡Familia como Dios manda!

-Hay que poner esta nación a trabajar y que la opción no sea un plan social, sino un trabajo digno y bien remunerado

-Las autoridades nacionales, provinciales y locales ligadas al Frente de Todos y partidos ligados a este último no serán bien recibidos en nuestra zona de operaciones

-Los niveles de inseguridad han llegado a un extremo insoportable y la Justicia ya no aporta nada a la sociedad. La justicia por mano propia es la herramienta más adecuada para la época y nosotros la aplicaremos con rigor

Curipan es partícipe del financiamiento y logística junto a su agrupación de las tomas llevadas a cabo por los terroristas del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en la Patagonia

Estas lacras fueron financiadas hasta el año 2017 por el Gobierno municipal de Bahía Blanca. Este les cedió el predio de calle Alberto 198 y nombró becariosa sus familiares con sueldos que fueron pagos por cada uno de los vecinos bahienses, mientras que estos personajes mal llamados pueblos originarios atacaban a nuestro compatriotas en la Patagonia.

Exigimos que se retiren de nuestra ciudad "las buenas" y que desde el gobierno municipal y el HCD cesen todo tipo de ayuda a estos terroristas subversivos

Comunicado de Curipan

Curipan, representante ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) de la comunidad mapuche de la Provincia de Buenos Aires, había difundido la semana pasada un comunicado en los que da detalles del atentado que sufrió en su casa, asegurando que la explosión se escuchó hasta a diez cuadras del lugar y pidiendo medidas de resguardo.

El comunicado completo:

Pasadas las 12.00 de la noche del domingo 14 de noviembre 2021, nos disponíamos a descansar cuando de pronto una explosión sacudió toda nuestra casa familiar. No entendíamos qué pasaba, salimos a la calle y había fuego en una parte del portón. De inmediato acudieron los vecinos que inclusive apagaron el fuego. La explosión se escuchó a 10 cuadras del lugar, ya que la gente que vive en la sede de nuestra comunidad la sintió. Vino la policía, tomó datos, verificó y pasadas las horas los peritos especialistas en este tipo de atentados, encontraron vidrios, buscaban la mecha del elemento explosivo y me han dicho que ha sido una bomba molotov, el portón de hierro tiene en la parte posterior un enrejado que fue despedido hacia afuera, como sacado de lugar y roto. El olor a combustible seguía estando muy fuerte y en la primera incursión que hizo la policía expresó que había rastros de pólvora. Se solicitaron las filmaciones de las cámaras de algunos vecinos, que se entregaron al fiscal de turno y el violento hecho acontecido está en proceso de investigación .

Pero la incertidumbre de sabernos violentados por nuestra condición identitaria es muy fuerte y dolorosa. Es una situación que no sabemos cómo manejar, frente a la constante violencia mediática que estamos sufriendo como pueblo mapuche, somos testigos de nuestro propio escarnio público, vulnerados, destratados de todas las formas posibles por los medios más influyente del país ya sea desde la gráfica, TV, radio o múltiples plataformas de internet hostigando, agrediendo a nuestro origen, a nuestra identidad de manera persistente. Por esto hoy más que nunca resulta alarmante que en democracia un pueblo reviva en forma física, psicológica y permanente la sensación de temor, de persecución, discriminación, de muerte por ser indígena.

Pertenezco a un pueblo y a una comunidad mapuche histórica del territorio bonaerense, donde hace más de 40 años hacemos docencia, transmitimos nuestra cultura y acompañamos el desarrollo comunitario abiertos a toda la sociedad. No soy militante ni pertenezco a ningún partido político, no puedo entender este atentado que me aconteció en forma personal, fliar. y comunitaria. El estupor es enorme, necesitamos de forma urgente que la justicia y los organismos pertinentes respondan y resuelvan también la seguridad de la sede de la comunidad, ya que allí se albergan jóvenes estudiantes y personas que vienen a la ciudad por diferentes razones, sean laborales, de salud o estudios, es el espacio donde la comunidad cobija a su gente y está absolutamente desamparado.

Es mi deber expresar que la lucha del pueblo mapuche es por la vida en su conjunto y en beneficio de la sociedad toda. Que nosotros no nos manejamos con odio, que reivindicamos los derechos que nos corresponden y que todo lo que solicitamos es siempre conforme a derecho. También dejar en claro las responsabilidades del Gobierno local, frente a hechos originados y luego acontecidos por la propuesta del nombre de un espacio público, donde nunca fuimos convocados a la consulta (Arts. 6.1, 6.2 y 152 del Convenio 169 de la OIT; 19 y 32.2 de la Declaración en Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas) y donde el jefe máximo del municipio de Bahía Blanca ha omitido el derecho a la seguridad de nuestra comunidad, exigimos una reparación y disculpas públicas, y desde la Justicia las responsabilidades que le caben al Sr. Espert, quien en su paso por la ciudad desde la campaña política que realizó, incitó públicamente al odio al pueblo mapuche reivindicando la figura de un genocida.

Expresar que Argentina no puede transformarse en un lugar donde se permita este tipo de violencia explícita, de persecución, discriminación, y se incite a matar a los pueblos originarios. Por la gravedad de estos hechos y a modo de prevención queremos solicitar al Sr. Pte. de la Nación, Dr. Alberto Fernández que llame a un debate público acerca de la responsabilidad en la comunicación, que convoque a todas las partes, la sociedad interesada e involucrada, los grandes medios de comunicación, los dueños de los multimedios, porque no se trata de libertad de expresión o libertad de prensa; se trata de violencia comunicacional e incitación al odio y la división de clases.

Como pueblo y comunidades originarias de Argentina esperamos se haga justicia.