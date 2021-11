"No estoy de acuerdo con la reelección indefinida, sí con una nueva reelección que tenga cláusulas"

La actual legisladora y diputada electa por el espacio Juntos en representación de la sexta sección electoral, Anahí Bilbao, dijo esta mañana que no está de acuerdo con la reelección indefinida, aunque "sí con una nueva reelección que tenga cláusulas".

La respuesta refiere a la discusión sobre la posible derogación de ley que aprobó María Eugenia Vidal en tiempos de Mauricio Macri y que sólo habilita una reelección a varios cargos en la Provincia.

La Ley 14.836 fue sancionada en 2016. Involucra consejeros escolares, concejales, legisladores provinciales e intendentes. Fue parte del consenso logrado entre la exgobernadora y Sergio Massa (Frente Renovador), cuando el ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación refractaba las políticas del kirchnerismo.

"En su momento estuve de acuerdo con la propuesta de María Eugenia Vidal. Con el tiempo, he ido reflexionando y tampoco estoy de acuerdo con lo que hoy pretenden los intendentes justicialistas. Pero sí vi que cuando llega a los dos últimos años y el intendente ya no puede ser reelecto, tiene cierta perdida de poder", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Bilbao contó que "haría un mix para los próximos dos años".

"El que quiera un tercer período podría lograrlo con un porcentaje mayor o con algún esfuerzo más —continuó—; para que le permita jugar con esto hasta último momento. Cuando el intendente está en los últimos tiempos, pierde liderazgo, se va desgastando".

La legisladora mencionó que "habría que estudiarlo un poco más" y que "entiendo el objetivo de Vidal, que fue genial: no perpetuarse en el poder, algo que desgasta a la sociedad".

En el entorno de Axel Kicillof confirmaron que la postura del gobernador bonaerense apunta a buscar los consensos en la Legislatura para que se pueda modificar la ley.

En ese sentido, contó que mañana habrá una reunión al respecto ya que "todavía no hemos hablado sobre cómo lo vamos a abordar".

"No todo el mundo piensa como yo, la mayoría piensa en que la reelección no va y punto. No hablo en nombre de todo el espacio, sino que esa es mi opinión particular. Lo evaluaremos. Tuvimos muchas situaciones a resolver en estos tiempos, ahora nos abocaremos a esto y al presupuesto", relató.

Asimismo, mencionó que "el tema ronda entre nosotros, he hablado con algunos intendentes".

"Ser intendente en la pandemia ha sido muy desgastante por su rol cercano al ciudadano. No sé qué sucederá, pero por lo que he hablado nadie pretende seguir", añadió.

En otro tramo de la entrevista, Bilbao dijo que "el ciudadano común está cansado de nosotros y no identifica a los malos; está harto de que no le solucionemos los problemas".

Además, sostuvo que "la UCR fue un partido que resistió, es centenario y hay que ir aggiornándose a los nuevos tiempos, con la dificultad que eso conlleva".

"Pasamos un tiempo de resistencia y los que quedamos contuvimos el partido, vislumbrando que había una nueva oportunidad. Ahora pudimos competir de igual a igual en la coalición, estamos cómodos. Eso va a provocar tener un rol muy importante no solo para la coalición, sino también hacia afuera", indicó.

"El radicalismo nunca perdió grandes pensadores, el tema es tener liderazgo hacia afuera para ser identificados. Hoy estamos en esa instancia y (Facundo) Manes tiene mucha intención de poder", completó.

Kicillof se reúne con intendentes del Frente de Todos y podría haber aval al tema de las re-reelecciones

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibe este miércoles a los intendentes del Frente de Todos en La Plata y allí el mandatario provincial le adelantará a los jefes comunales los primeros detalles del relanzamiento de su gestión tras la derrota en las Legislativas y podría haber un aval para las re-reelecciones.

La reunión, prevista para el mediodía, será de gestión y de análisis político, en momentos en que Kicillof y su equipo económico dan los últimos retoques al proyecto de Presupuesto 2022 y de Ley Impositiva, que presentarán en las próximas horas en la Legislatura bonaerense.

En el encuentro, Kicillof les adelantará también a los jefes comunales detalles del relanzamiento de su gestión el mes próximo, con una serie de anuncios y medidas para las distintas áreas, con el objetivo de dejar atrás el capítulo de la pandemia y poner el foco en la gestión de cara a los dos años que le quedan de mandato.

Tras las elecciones legislativas, el mandatario reunió a su gabinete y al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno y les solicitó que elaboren, área por área, programas de gestión de seis años y metas para ser desarrolladas en los próximos dos.

En la reunión con los intendentes también se realizará un balance tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre y el futuro del Frente de Todos, a partir de la propuesta de institucionalizar el espacio y definir las candidaturas de cara al 2023 en internas.

La semana pasada, en un encuentro con el presidente Alberto Fernández en Olivos, un grupo de intendentes de la primera y tercera sección electoral bonaerense le transmitió al mandatario y al gobernador su intención de avanzar en la Legislatura bonaerense con la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas a dos períodos de gobierno como máximo.