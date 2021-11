Cuartos de final: Olimpo parte hacia Córdoba y comienza la venta de entradas en Bahía

El plantel superior de Olimpo parte esta noche hacia Córdoba, donde el próximo domingo, desde las 17, afrontará el partido por los cuartos de final del Torneo Federal A.

La delegación aurinegra viajará desde el Roberto Carmiantti y se hospedará en Oncativo, a unos 80 kilómetros de la capital cordobesa.

El equipo que conduce Carlos Mayor se medirá ante Central Norte de Salta, en cancha de Instituto. Bruno Amiconi, de Salto, será el juez principal del encuentro.

Todos los cruces en busca de las semifinales (ver aparte) se disputarán en escenario neutral y a partido único. Por lo que en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, el ganador de la llave se definirá por penales.

El equipo de nuestra ciudad entrenará mañana a las 17, aunque aún no definió el lugar donde moverá en tierras cordobesas.

En cuanto al plantel la única baja confirmada es la de Rodrigo López Alba, quien sufrió una lesión en la victoria ante Sportivo Las Parejas, en el primer cruce de los playoffs.

El lateralista olimpiense "sufrió una pequeña fractura en la apófisis trasversa lumbar 3, lo que demandará una recuperación de aproximadamente 6 semanas”, fue el diagnóstico que dio a conocer el médico del plantel Federico Zurita.

Para seguir al equipo

Esta mañana comenzará la venta de entradas para los hinchas aurinegros que quieran estar el domingo en Córdoba.

Los tickets se expenderán hoy y mañana, entre las 11 y las 18, en la boletería del Roberto Carminatti.

Habrá entradas generales para socios ($800); generales para no socios ($1000); plateas para socios ($2000) y plateas para no socios ($2500).

El resto

En esta etapa se engancha Racing de Córdoba, que viene de perder la final ante Deportivo Madryn por el primer ascenso. La Academia de la Docta se enfrentará ante Defensores de Villa Ramallo, el peor posicionado.

El segundo es Gimnasia y Tiro de Salta, que justamente viene de eliminar a Villa Mitre (2-1): chocará con el DEPRO (Defensores de Pronunciamiento).

El otro cruce lo protagonizarán Cipolletti y Chaco For Ever.

El detalle:

*Cancha de Atlético Rafaela: Racing (Córdoba) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

*Cancha de Chaco For Ever: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Defensores (Pronunciamiento)

*Cancha de Estudiantes RC: Cipolletti vs. Chaco For Ever (Resistencia).

* Cancha de Instituto: Central Norte-Olimpo.