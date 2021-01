River busca la final de la Copa Maradona ante un Independiente en crisis

River Plate, golpeado por el 0-3 ante Palmeiras en la semifinal de ida de la Libertadores, buscará hoy el pase a la final de la Copa Diego Armando Maradona cuando reciba a Independiente, en crisis tras la salida del DT Lucas Pusineri, en el partido de la sexta y última fecha de la zona Campeonato A del certamen.



El encuentro se desarrollará a partir de las 21.30 en la cancha de Banfield (River, con el Monumental en obra, trasladó su localía habitual a la cancha de Independiente y la cambió para este compromiso por enfrentarse al equipo de Avellaneda), será arbitrado por Diego Abal y tendrá televisación de TNT Sports.



A la misma hora se enfrentarán en La Paternal Argentinos Juniors y Boca Juniors, con los que River pelea la clasificación a la final.



Boca tiene 8 puntos y una diferencia de gol de +4, River suma la misma cantidad pero con +3 y Argentinos tiene 7 y 0. El equipo de Marcelo Gallardo, por lo tanto, no depende de sí mismo.



Sí lo hace en la Libertadores, aunque las dificultades irrumpen por otro lado: perdió 3 a 0 como local en la ida ante Palmeiras. Para la revancha, el martes que viene en San Pablo, deberá apelar a sus mejores virtudes para ilusionarse con pasar a la final. "Debemos hacer un partido épico", graficó el entrenador "millonario".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Gallardo pondría mayoría de titulares para el partido de mañana, tal vez impulsado por una deuda: a diferencia de su prolongado éxito a nivel continental, y más allá de la Copa Argentina, no ganó torneos locales desde que se hizo cargo de River Plate.



Tuvo a mano la última edición de la Superliga y la perdió en la última jornada justamente a manos de Boca.



El entrenador recuperó al lateral izquierdo Fabricio Angileri (superó un pequeño desgarro en el isquiotibial izquierdo), que le había ganado el puesto a Milton Casco, y podría reaparecer.



En cambio no estará el volante Enzo Pérez, expulsado en el empate 2 a 2 con Boca en La Bombonera; y existen dudas sobre la presencia del volante colombiano Jorge Carrascal, que podría ser castigado por el DT por su infantil tarjeta roja ante Palmeiras.



Independiente, por su parte, está envuelto en una nueva crisis tras las salidas sucesivas de Jorge Burruchaga, como manager, y el DT Lucas Pusineri, a quien los dirigentes "rojos" le habían renovado la confianza un mes atrás y ahora lo despidieron.



El equipo estará a cargo interinamente de Fernando Berón, que no podrá contar con Andrés Roa y Lucas González, lesionados; ni con Alan Franco, expulsado en la derrota pasada ante Arsenal.



Sin chances de meterse en la final de la Copa Maradona (partido que le dará al ganador una vacante en la próxima Libertadores), a Independiente le queda terminar el torneo con un triunfo, es decir que el futuro lo encuentre al menos con una sonrisa en la cara.



- Probables formaciones



-River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz o Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini o Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

-Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Jonathan Menéndez y Alan Soñora; Alan Velasco y Silvio Romero. DT: Fernando Berón.

-Cancha: Banfield (local River).

-Árbitro: Diego Abal.

-Hora de inicio: 21.30.

-TV: TNT Sports.