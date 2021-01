Ramiro Santiago debuta en la NCAA y completa el quinteto histórico bahiense

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

Después de dos años en Estados Unidos y más de cinco meses de entrenamientos en Harding University, esta noche se producirá el debut de Ramiro Santiago en la NCAA, la meca del básquetbol universitario.

Su equipo, integrante de la Great American Conference, en la División II, hará su presentación a las 22.30 de nuestro país, ante Ouachita Baptist. Se podrá ver por el streaming oficial de la institución.

“Tengo una ansiedad impresionante. Venimos entrenando desde agosto en doble turno sin jugar un solo partido. Recién esta semana jugamos dos amistosos, los ganamos y jugué ambos de titular, así que llego muy contento a la competencia, que es lo que realmente vale”, le contó Ramiro a La Nueva. desde Arkansas.

El bahiense llegó en 2018 a Estados Unidos para sumarse a Seward County, una entidad que se desempeña en la NJCAA (National Junior College Athletic Association).

“El juego es el mismo que en Seward, hay muchos jugadores con talento que saltan de ahí a División I de la NCAA. Así que hace dos años que me vengo preparando. Lo que si noté fue un cambio físico, se juega contra rivales de hasta 24 o 25 años y los contactos se notan un poco más, son cuerpos más de jugadores profesionales”, advirtió el joven, de 21 años.

El ex Nacional y Villa Mitre disputó dos temporadas allí, mientras estudiaba Administración de Empresas, totalizando 46 partidos (12 de ellos como inicial, todos en su segundo año) y promedió 4,8 puntos (6,9 en la 2019/20) y 12,1 minutos (17,0) por noche.

Ahora lo espera una nueva experiencia...

“Somos un equipo bastante largo y tenemos dos jugadores que proyectan NBA o G-League. Creo que voy a jugar bastante y si no llego a ser titular, puedo ser sexto hombre. Voy a jugar de escolta, aunque al técnico le gusta que juegue de base así que por momentos la voy a llevar”, sostuvo.

Cuando se produzca su debut —esta noche o en próximos partidos— Santiago inscribirá su nombre en un selecto grupo de bahienses que ya saben lo que es formar parte de la National Collegiate Athletic Association.

El primero en llegar fue Hernán Montenegro.

El Loco disputó apenas 4 partidos en 1988 para Louisina State, promediando 7,5 puntos, 6,5 rebotes y 1,5 asistencias en 20 minutos por encuentro.

Casi una década después, en 1996, arribó Juan Ignacio Sánchez y escribió una de las páginas más gloriosas para nuestra ciudad.

Pepe completó la faena, recibiéndose de licenciado en Historia y conduciendo a Temple en 116 partidos.

Allí, promedió 8,5 puntos, 4,8 rebotes y 5,9 pases gol en poco más de 36 minutos. Además, fue MVP de la Big 5 de Filadelfia, premiado como el mejor jugador de la Atlantic 10 Conference e integrante del Salón de la Fama de la División. Ah, también recibió el anillo de honor, en 2016.

El tercer bahiense en bucear por las universidades norteamericanas, a nivel NCAA, fue Lucas Faggiano.

El base formado en Estudiantes logró presentarse en los Blackbirds de Long Island en 2009, luego de cumplir una sanción de 15 partidos por haber jugado profesionalmente en nuestro país en la Liga Nacional 2006-2007.

Cuando quedó habilitado, completó 15 partidos con 6,1 puntos, 2,4 rebotes y 3,0 asistencias en 24,3 minutos por duelo.

Mientras que el último —hasta el momento y a la espera de Pedro Rossi— es Facundo Arens; el único hasta Santiago en hacerlo en la División II.

El escolta nacido en Olimpo está completando su último año, por lo que podría graduarse en un par de meses en Kutztown University de las carreras de Gestión Deportiva y Profesorado de Español.

Facu disputó 74 encuentros, promediando 5,4 puntos, 2,7 rebotes y 1,7 asistencias en 21 minutos.

Lamentablemente, la pandemia obligó a cancelar la actual temporada en su región, por lo que su huella deportiva acabará siendo de tres años.

“Para mí es un honor increíble pertenecer a ese grupo de jugadores. Lo hablaba con mi viejo y que yo esté entre los cinco es una locura y una motivación”, señaló Ramiro, hijo de Sebastián y nieto de Rafael Emilio.

Aunque la distancia no es fácil y se extraña Bahía Blanca y su gente.

“Trato de disfrutar esto todos los días, aunque este último tiempo, sin jugar ni un solo partido, se hizo difícil. Además, hace como dos años que no veo a mi familia y a mis amigos. Pero si me dieran la chances de volver a elegir, volvería a hacer esto sin dudas”, se sinceró en las horas previas al debut.

“Tenemos expectativas altas. Los chicos dicen que tenemos equipo para ganar la Conferencia; yo personalmente no conozco mucho a los demás equipos, recién ahora estamos viendo videos. Pero por lo que nos dicen los entrenadores y lo que hablamos, tenemos un buen equipo para pelear e ir al March Madness”, relató.

La temporada comienza hoy y prevé 20 partidos antes de los playoffs.

“Estoy al tanto de la expectativa que hay en mi familia, en mis amigos y en la gente de Villa Mitre. Me preguntan cuándo arranco, si se pueden ver los partidos…”, continuó Ramiro quien usará la camiseta 24 "porque la 23 está ocupada y en homenaje a Kobe (Bryant)”.

Programa de partidos

Hoy vs Ouachita Baptist (L)

Sábado 9/1 vs Monticello (V)

Lunes 11/1 vs Arkansas Tech (V)

Jueves 14/1 vs Henderson State (L)

Sábado 16/1 vs Southern Arkansas (L)

Jueves 21/1 vs Monticello (L)

Sábado 23/1 vs Ouachita Baptist (V)

Lunes 25/1 vs Arkansas Tech (L)

Jueves 28/1 vs Southern Arkansas (V)

Sábado 30/1 vs Henderson State (V)

Jueves 4/2 vs Monticello (V)

Sábado 6/2 vs Ouachita Baptist (L)

Lunes 8/2 vs Arkansas Tech (V)

Jueves 11/2 vs Southern Arkansas (L)

Sábado 13/2 vs Henderson State (L)

Jueves 18/2 vs Ouachita Baptist (V)

Sábado 20/2 vs Monticello (L)

Lunes 22/2 vs Arkansas Tech (L)

Jueves 25/2 vs Henderson State (V)

Sábado 27/2 vs Southern Arkansas (V)

Plantel completo de Harding University

1 - James Harris (Naples, Florida)

2 - Cooper Vanlandingham (San Antonio, Texas)

3 - Romio Harvey (Albany, Georgia)

4 - Davis Morgan (Searcy, Arkansas)

5 - Jordan West (Fort Smith, Arkansas)

10 - Tyler Roth (Fayetteville, Arkansas)

11 - Dorian Benkovic (Rijeka, Croacia)

12 - Collier Blackburn (Bentonville, Arkansas)

14 - Emir Ahmedic (Sarajevo, Bosnia)

15 - Stetson Smithson (Bald Knob, Arkansas)

22 - Kyler Hensley (Clinton, Arkansas)

23 - Romen Martin (Bryant, Arkansas)

24 – Ramiro Santiago (Bahía Blanca, Argentina)

34 - Josh Perkins (Detroit, Michigan)

42 - Tyler Moore (Little Rock, Arkansas)

DT - Jeff Morgan

AT - Ray Lynn Woods