En un contexto sanitario muy complicado, Villarino vive un verano más que positivo

“Esta es una temporada atípica, que no podemos considerar normal. Todavía no tenemos los números del mes, sino que recién los veremos cuando termine el verano, siempre tratando de apreciar el vaso medio lleno, ya que hace tres meses no pensábamos que íbamos a tener temporada”.

El secretario de Turismo de Villarino, Marcos Kunich, en medio de un contexto inusual por la pandemia de coronavirus y la necesidad de establecer protocolos sanitarios y aforos a los distintos puntos turísticos del distrito, destacó la decisión del gobierno bonaerense de llevar a cabo la temporada de verano, considerando que esta determinación dio certezas y esperanzas tanto a los operadores como a los municipios que dependen -en parte- de la industria sin chimeneas.

“Por supuesto, entendemos que se trata de un camino que no ha sido fácil, ya que nos obligó a programar muchas cosas nuevas, sobre todo por la capacidad y límites de carga”, dijo.

El funcionario destacó que el resultado ha sido más que positivo para el distrito, sin tener que sufrir prácticamente ningún inconveniente.

“Villarino se encuentra en Fase 5, y tenemos que seguir defendiendo ese status, porque nos permite seguir planteando el turismo”, sostuvo.

Kunich manifestó posteriormente que se está trabajando mucho, entendiendo al turismo como un generador de empleo.

“Estamos en ese camino. También buscamos mejorar la infraestructura turística, entendiendo que nuestro distrito tiene la naturaleza y el potencial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Es el segundo partido más grande de la provincia. Además, tenemos dos rutas nacionales, la costa sobre el río Colorado, dos lagunas, dos complejos termales, la costa del Atlántico y las salinas. Es un combo ideal”, consideró.

Por su parte, Jorge Alemañy, intendente interno de Villarino, destacó que el lago parque La Salada “ha crecido mucho” y remarcó que en la actualidad viven allí más de 100 personas.

“El lugar es muy lindo, y cuando la gente lo visita, tiene ganas de quedarse a vivir. Hay muchísimas construcciones”, dijo.

“Conozco mucha gente de Bahía Blanca que compró un terreno, construyó su casa y se fue a vivir allá. Hay una escuela y un jardín de infantes, y de a poco le vamos sumando cosas. Todo cuesta, porque el municipio de Villarino es muy extenso y La Salada es casi otro pueblo más”, añadió.



Tres obras muy esperadas



Jorge Alemañy recordó que hace un par de años se presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires para asfaltar el camino que une el lago parque La Salada con Pedro Luro.

“Es algo que se está pidiendo siempre”, señaló el funcionario.

En cuanto a obras se refiere, resaltó que el municipio de Villarino realizó un convenio con Vialidad Nacional para asfaltar el trayecto de 600 metros de ingreso al Hotel Termal de Pedro Luro, desde la ruta nacional 3.

“En breve se realizará la licitación. También se pavimentará el camino interno entre Ombucta y Médanos, que une las rutas 3 y 22, y daría una mejor conectividad a las zonas sur y norte del distrito. La idea es hacerlo por tramos”, aseguró el intendente interino de Villarino.