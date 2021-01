Meoni en Bahía: "Pedimos un escalonamiento en los horarios de ingreso a las escuelas"

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, sostuvo esta mañana que "se están analizando diferentes medidas" para el regreso de las clases presenciales y que se reunió con su par de la cartera educativa, Nicolás Trotta.

"Desde Transporte pedimos que haya un escalonamiento en el horario de ingreso a las escuelas, en las distintas modalidades. Eso permitiría mantener el distanciamiento social", afirmó.

Meoni llegó a Bahía Blanca para avanzar en la diagramación de obras en materia de transporte y su primera actividad la realizó en el puerto de Bahía Blanca junto al presidente del Consorcio, Federico Susbielles.

A continuación, su agenda le marca la visita a las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur, en la sede de Colón 80.

Además, hizo referencia a la protesta llevada a cabo por transportistas autoconvocados.

"Venimos trabajando con las cámaras de transporte del todo el país. Allí hay un problema relacionado al costo del flete que se paga de lo transportadores de granos", mencionó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Es una demanda justa de parte de los camioneros. Hay una fecha de reunión y resolución para el 4 de febrero, pero nos preocupa la situación porque corta el acceso al puerto" , añadió.

Asimismo, ofreció un panorama sobre el transporte aéreo a nivel internacional y los subsidios para los transportes de pasajeros en la provincia y nuestra ciudad.

"La reducción de vuelos internacionales es una decisión del ministerio de Salud, que nos solicitó bajar las frecuencias con Europa, Estados Unidos, México y Brasil. Es una medida que entrará a regir los primeros días de febrero con el objetivo de disminuir el ingreso de las posibles nuevas cepas al país", relató.

En tanto, dijo que "el transporte público estaba abandonado antes de que este gobierno se hiciera cargo".

"En 2019 —continuó—, el gobierno de (Mauricio) Macri dispuso para todo el transporte público del país 6 mil millones de pesos. Nosotros el año pasado, pese a la pandemia, llevamos a 16 mil millones la transferencia de subsidios al interior del país".

"Eso significó que las empresas de Bahía pudieran recibir un promedio de alrededor de 36 millones de pesos durante once meses. Cobraron diez y resta uno, que van a cobrar ahora. La última no se cobró en tiempo y forma porque no se rindió lo que se hace con ese dinero", argumentó.

"No quiero culpar a nadie, ni al Municipio, ni a las empresas, ni a la Provincia, pero hubo un retraso en la rendición de cuentas y recién en estos días va a haber un desembolso de 36 millones de pesos", completó.