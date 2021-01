Crisis del agua: "La gente en algún momento se cansa y creo que está llegando al punto límite"

José Luis Gil, delegado en Bahía Blanca de la Defensoría del Pueblo bonaerense, se refirió esta tarde al complicada situación hídrica que atraviesa nuestra ciudad y cómo esto repercute en el ente encargado de recibir los reclamos de los vecinos.

"No tenemos tantos reclamos como los que uno escucha por la radio. Pero sí es una situación complicada, lo que ha hecho la Defensoría ya desde el mes de octubre, es armar un expediente, pedir informes… Como se dijo en esa oportunidad, uno iba a intentar que esto se reconozca en la factura de Bahía pero no era lo importante. Lo importante era que todos tengamos el agua que necesitamos en esta época estival, sobre todo en estos días de más 35 grados que hubo en Bahía Blanca", señaló Gil en el programa de LU2, Hechos de Radio.

Además, admitió que lógicamente las quejas se han ido incrementando con el correr de los días y, sobre todo, en las jornadas más calurosas como las de la última semana.

"En octubre eran poquitos barrios (los afectados) después fueron aumentando con los días de calor y desde la semana pasada los reclamos son muchos. La gente se queja con total razón, lo que está haciendo la Defensoría es lo que se venía haciendo. Cuando iniciamos los expedientes, se pidió un informe y en esos informes nos dijeron que iban a destinar determinados camiones cisternas para abastecer a la gente que estaba haciendo reclamos. Pero en ese entonces eran pocos los reclamos, ahora es un poco más de la mitad de la ciudad (la que reclama) y es totalmente entendible que no lleguen (a abastecerla)", señaló José Luis.

José Luis Gil.



Y agregó: "No es justificable, sí es entendible, que no alcancen a estar por todos los barrios tratando de que la gente tenga agua. Por eso, lo que hace la Defensoría es contactarse, tomar el reclamo lo antes que se pueda, para enviar este reclamo a ABSA. Sabemos que esto es un paliativo, pero para que por lo menos te llenen la cisterna o el tanque hasta que podamos ver que se empiecen las obras que prometieron para marzo o abril de este año".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A su vez, el representante de la Defensoría, explicó también que se está trabajando para que el vecino que se vio afectado durante estos meses vea una merma en el cobro del suministro.

"Estamos igual que en octubre (en cuanto a la reducción en la boleta), porque que todavía no tenemos respuestas, pero lo primero que pedía la Defensoría era tener agua. Es lo mismo que se va a plantear esta semana en una reunión que va a tener el Secretario de la Defensoría, Gastón Arias, con la gente de ABSA y de la Autoridad del Agua en La Plata, donde amén de volver a pedir y analizar todas las obras que se comenzarán a hacer en marzo y en abril, también se volverá a hacer un nuevo intento para la gente que pueda demostrar que hizo el reclamo, que se le puedan descontar esos días que no pudo contar con el suministro", avisó.

En cuanto a la falta de respuesta oficial por parte de ABSA, Gil señaló que "nosotros tenemos un contacto casi directo con el personal de ABSA, los reclamos que entran en Defensoría, previo al reclamo en ABSA y en la Autoridad del Agua, lo gestionamos. Y quizás no con la inmediatez que uno quisiera o que el vecino necesita, pero van los camiones cisternas. Por eso digo que también tenemos que entender que somos 350 mil habitantes y con 6 o 7 camiones es imposible cubrir todo Bahía Blanca pero nosotros no tenemos la culpa y los vecinos tampoco. Hay que buscar soluciones paliativas, no es lo más lindo, sabemos que el vecino está enojado y con toda razón. A veces los organismos que tienen que responder no responden, y para eso estamos nosotros".

No obstante eso y pese a seguir buscando esos paliativos que le permitan a los bahienses solucionar los problemas de corto plazo, Gil entiende que la verdadera solución llegará con trabajos de fondo.

"El tema es que acá tampoco hay que mentirle al vecino, la Defensoría hace años que viene haciendo reclamos por este tema pero lamentablemente las obras no son inmediatas. Por eso, por más que nos aseguren que en marzo o en abril van comenzar, hay que ver cuando se terminan. Por eso lo que hace hoy la Defensoría es tratar de solucionar esto, hoy. ¿Es lo ideal?, no. Es complicado, pero esperamos que con la ayuda de todos: el tiempo, las autoridades que son las que tienen que resolver esto y con el trabajo de la gente de ABSA, se pueda pasar esto y que llegue marzo y se comiencen con las obras que prometió el gobernador (Axel Kicillof) cuando estuvieron las autoridades (en Bahía), que son las que tienen que definir y encarar esto de una manera para que esto no sea provisorio sino buscarle una solución de fondo para este problema que viene aquejando a Bahía hace años.

Por último, Gil señaló que pese a los inconvenientes sufridos en estos meses "seguimos pagando (la boleta) todos".

"Todos estamos con esta problemática. Todos queremos estar de la mejor manera que se pueda tanto con el Fisco, como con la Provincia o la Municipalidad pero la gente en algún momento se cansa y creo que está llegando al punto límite y es totalmente entendible. Por eso creo que hay buscarle la vuelta entre todos, todos pensando un poquito que el de al lado que no tiene agua o tiene un problema. Uno se da cuenta que cómo está el mundo, con toda la globalización y las cosas que hay, que estemos cruzando a pedirle agua a un vecino con un bidón es una locura. Pero es lo que hay lamentablemente, muchos organismos venimos trabajando para mejorar esto. Se obtienen algunas cosas y otras no tanto, cuesta estar en el lugar de recibir las quejas, uno las entiende pero a veces la soluciones no dependen tanto de nosotros. Nosotros pasamos el reclamo e intentamos por todos los medios tratar de solucionar estoy y que de una vez por todas se puedan hacer los trabajos de fondo que necesita Bahía para solucionar este problema", cerró José Luis.