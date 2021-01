Las promesas de Kicillof sobre la preocupante situación del agua en Bahía

Desde hace muchísimos años, en Bahía Blanca la gente se despierta pensando si tendrá o no agua durante el día. Y cuando el verano acecha, los dolores de cabeza aumentan.

Es por eso que durante la visita del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof a Monte Hermoso era esperable que tuviera que brindar explicaciones ante los reiterados reclamos de los vecinos bahienses.

En conferencia de prensa desarrollada en el Camping Americano, el mandatario provincial aseguró que "ayer, en Sierra de la Ventana, hablé sobre este tema con el intendente Héctor Gay y ya veníamos trabajando durante todo este año", aunque sostuvo que las medidas que brindarán serán de tres niveles: "a corto, mediano y largo plazo".

"Cuando digo a corto plazo lo que digo es resolver algo que lleva entre 30 o 40 años que viene sucediéndose y particularmente en el gobierno anterior se habían hecho varias promesas que no solo no se cumplieron ni remotamente, sino que había un préstamo que estaba destinado a la problemática del agua y que se habría cambiado el destino y aún no sabemos por qué", apuntó.

Al mismo tiempo, dijo que "enterado de esta situación, lo primero que hicimos fue recuperar el crédito de 130 millones de dólares, porque las obras vinculadas al agua son estructurales y muy caras y ya se están elaborando los proyectos por aproximadamente 162 millones de dólares. No obstante, es algo que no tendrá un efecto inmediato".

Kicillof sostuvo que "lo que hicimos de manera inmediata fue duplicar las cuadrillas, de camiones cisternas para asistir a la población, que sufrió esto por demasiado tiempo y se hace realmente insostenible, y es por es que para el 2021/22 tenemos pensado un nuevo acueducto hasta Punta Alta, reparar los 13 kilómetros del acueducto que viene del Dique Paso de las Piedras y realizar una planta potabilizadora nueva en Sauce Chico para Médanos".

"Para el 2023/24 buscaremos recuperar la planta de rehuso y avanzar con el proyecto en el acueducto desde el Río Negro. Para esto necesitábamos los recursos que el gobierno anterior había tirado a la marchanta. Los proyectos están y mi respuesta a Bahía es que no se puede resolver inmediatamente pero ahora sí está el compromiso de solucionar esta situación", cerró.