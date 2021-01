El Midget se debate entre las restricciones, sus necesidades y la tradición veraniega

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Conforme pasan los días y desde la voz oficial no se pronuncia comunicado al respecto, el desconcierto sobre el devenir midgístico se incrementa notablemente.

Cumplida la penalidad impuesta por COPAM, y atrás esa triste novela, el Club Midgistas del Sur debe continuar lidiando con el principal, y único, dolor de cabeza de estos días: las restricciones impuestas por la pandemia, que desde marzo del ciclo pasado impiden el normal desarrollo de la vida.

Atendiendo el delicado contexto (que, según tendencia mundial, podría empeorar ante el rebrote y la aparición de una cepa), con los riesgos sanitarios latentes, y de acuerdo a los reiterados comunicados políticos provinciales, parece no existir otra alternativa que la organización de un campeonato veraniego a puertas cerradas.

Admitiendo la magnitud y popularidad del espectáculo deportivo mecánico en cuestión, más las necesidades de “vida” del CMS, contemplar esa posibilidad, sin ingreso alguno de dinero, no parece estar en los planes de nadie.

En otro punto del análisis, también podríamos pensar que un verano sin viernes de Midget resultaría una cuestión utópica; no solo por la tradición y popularidad ganada en los 65 años de vida del derrape en la ciudad, sino por los denodados esfuerzos realizados por los actores del show, tanto dirigentes como pilotos.

Pero claro, en este año tan anormal y triste que dejamos atrás hace 48 horas, nada transitó de acuerdo a los parámetros normales.

“La realidad es que sin gente es muy difícil sostener los costos de un espectáculo de esta magnitud, no podríamos hacerlo de esa forma”, reconoció hace semanas Facundo García, titular del club.

Pues bien, aguardando por el dictamen oficial (tentativamente se baraja el viernes 15 de enero), y admitiendo que, a esta altura, el panorama se dilató más de lo deseado, ¿qué pasará por la cabeza de los pilotos?

Ante el requerimiento (la elección testimonial se sustentó en la diversidad de estatus dentro del parque), algunos dieron su punto de vista al respecto.

Luciano Vallejos

“Como piloto voy a querer correr siempre, en las circunstancias que sean. Pero sabemos que la cosa viene complicada, que el Midget lleva mucha gente y que, asimismo, genera muchos gastos. Sin gente sabemos que se hará muy cuesta arriba”.

“Obviamente que esta situación te desmotiva, porque sin fanáticos, amigos y familiares desgana un poco. Pero los pilotos, si se decide correr, estaremos ahí seguro. Tengo fe."

“Si me dan a elegir, yo prefiero que se corra, porque además de querer hacerlo, es algo que, a mí en particular, me genera trabajo. Sin carreras no genero ingresos y no cobro. Pero no todos están en mi situación”.

Gastón Pérez

“A esta altura me desmotiva mucho empezar un campeonato tan tarde. Y más como está la situación, que aparentemente seguirá de la misma forma. Sería una lástima contagiarse en el transcurso del campeonato y tener que perderse algunas fechas. Es complicado en todo sentido, y más con lo que se invierte”.

“Correr sin público ya se habló que no sería viable. Esas dos competencias que hicimos sin gente no fue lindo; creo que a ninguno le gustaría correr en esas condiciones, con el estadio vacío, en silencio y sin lo más lindo del Midget, el público”.

“Además, si bien a uno lo acompañan muchos amigos, tampoco sería favorable para las publicidades que nos dan una mano, que no pueden mostrar su empresa. Si me dan a elegir, a pesar que tengo todo listo para correr, yo esperaría hasta noviembre”.

“Por supuesto que si organizan para empezar a correr el 15 de enero estaré presente. Las ganas nunca se pierden”.

Martín Camilli

“Lo veo complicado con la situación de la pandemia y el posible rebrote. Pero tengo fe que se pueda correr para mediados o fines de enero”.

“A uno como piloto le da placer ver la tribuna llena y que la gente se emocione con el espectáculo, pero una vez que te ponés el casco y acelerás no le das mucha atención. Va, al menos yo pienso así. Por eso, antes que nada, prefiero correr”.

“En mi caso sí se perdió un poco la motivación; sobre todo eso que te generaba renegar día a día en el taller, preparando todo para cada viernes. Supongo que será cuestión de que pasen unas fechas y lo volveremos a sentir”.

“Por el bien de la categoría yo optaría por correr. Si no, probablemente genere un mal económicamente. Aunque, a su vez, hacerlo sin gente también implicaría un gasto muy grande. Ojalá se le pueda buscar la vuelta para correr de alguna forma y que nos sirva a todos”.

Sebastián Pérez

“Al principio manejaba una ansiedad bárbara por el hecho de volver a correr, y por cómo nos preparamos. Después, tras la rotura de motor en la clasificatoria, y con toda esta situación de pandemia, se perdió un poco la motivación”.

“Así y todo uno siempre va a tener ganas de correr. Si mañana nos dicen que arranca, seguramente estemos todos en pista. Pero al ver que se está complicando todo con los contagios y el rebrote, yo no veo un buen panorama para hacerlo en condiciones dentro de todo normales”.

“Si vamos a correr, que sea todo el campeonato y, en lo posible, con público. Sino creo que será mejor esperar y arrancar de lleno en noviembre. Además, si empezamos el 15 de enero, se hará muy largo y también será raro”.

El martes venidero, el Club Midgistas se reunirá con los pilotos y allí podría asomar la decisión final.