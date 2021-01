Dar la derecha: una prioridad cuestionada

No es la primera vez –ni será la última—que la justicia discrepa sobre el puntual tema, relacionado con el tránsito, interpretando ley que establece que quien circula por la derecha tiene prioridad de paso en un cruce de calles.

En esta ocasión una jueza estableció que esa prioridad no constituye, escribió, un "bill de indemnidad" que permite a quien avanza desde ese sentido "hacer tabla rasa con todo lo que se opone a su paso".

NO se trata de una evaluación novedosa. Un antecedente (entre tantos) de 2014, el juez interviniente señaló que “Contar con ‘prioridad de paso’ no significa un ‘bill de indemnidad’ para arrasar con todo lo que se interpone en el camino y que circular por una calle de mayor jerarquía (como una avenida) no es suficiente para ignorar ese concepto.

Se señalaba que la ley de Tránsito indica que en las encrucijadas urbanas sin semáforos se debe conducir a una velocidad “nunca superior a 30 km/h.”, para poder conservar el completo dominio del vehículo.

Ahora se deja en claro que "El conductor que llega a una bocacalle tiene la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, lo que rige tanto para el que se aproxima por la derecha, como para el que lo hace por la izquierda, además de conducir con cuidado y previsión".

En la discusión sobre la prioridad de paso afloran circunstancias confusas desde el momento que muchos conductores asumen que determinadas calles tienen prioridad sobre otras, cuando en realidad esa jerarquía no existe.

Lo importante a esta altura es asumir que en las esquinas se debe disminuir la velocidad. Es el lugar clave, de riesgo, donde se producen los choques, donde está el peligro.

Una vez en situación de menor velocidad se puede asumir que quien viene por la derecha tiene prioridad. Pero es más sano ser prudentes, actuar con cuidado y criterio. La derecha hay que dársela a la prevención antes que a otro.