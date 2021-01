Intentaron estafar a una bahiense mediante un secuestro virtual

Un difícil momento atravesó en las últimas horas una bahiense, cuando un sujeto que se hizo pasar por su hijo la llamó por teléfono y le dijo que estaba siendo asaltado en su casa, y que los delincuentes exigían la entrega de dólares.

Afortunadamente la mujer, quien estaba acompañada por otra familiar, descubrió que todo era un engaño y cortó la llamada, aunque una vez más evidencia este tipo de maniobras llevadas adelante por los ladrones.

"Me llamaron al teléfono fijo a eso de las 7:30 de la mañana y era una voz de un muchacho joven, que se hizo pasar por mi hijo, mencionando que habían entrado a robar a su domicilio y lo habían golpeado. Le dije que enseguida iba para su casa y me dijo que no, que me fijara la plata que había en casa. Cuando le pregunto por eso, me dice que los ladrones le exigían dinero", describió Daniela al servicio informativo de LU2.

Agregó que "me decía que le pedían 10 mil dólares, entonces le dije que no teníamos nada de eso. En ese momento mi hija se logró comunicar con el hermano por celular y enseguida cortamos la comunicación".

La mujer indicó también que "estaba completamente convencida de que era él, no sé si por los nervios, pero me refería cosas que podían ser, porque hace un tiempo había sufrido un robo en la casa. Era todo muy creíble o uno en ese momento, de los nervios, cree escuchar la voz de su hijo".

Señaló que el llamado se extendió unos pocos minutos, aunque admitió que "fue una situación desesperante".

"Por suerte mi hija se dio cuenta, quizás porque en ese momento tuvo la cabeza más fría, y lo primero que hizo fue llamar al hermano".

También mencionó que en todo momento el delincuente le pedía que no interrumpiera la comunicación.

"Si tienen la posibilidad de tener un celular y chequear con el familiar evitamos estos actos. En el momnto uno se pone tan nervioso, que no podés pensar. Son unos instantes terribles pensar que a un familiar le pueda estar pasando esto", finalizó.