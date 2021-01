El director de Twitter aprueba el bloqueo a la cuenta de Trump aunque admite que es "peligroso"

El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respaldó en las últimas horas el bloqueo de la cuenta en esa red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque reconoció que sienta un precedente "peligroso" y representa un fracaso a la hora de promover una conversación saludable en la plataforma.

"Tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas", dijo Dorsey en una serie de tuits.

"Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia a la hora de promover una conversación saludable", admitió.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?