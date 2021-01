Advierten que se triplicó el número de consultas respiratorias y se vienen días cruciales

El director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, y el secretario general de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Carlos Deguer, hablaron esta mañana por LU2 sobre la situación hospitalaria y la campaña de vacunación en Bahía Blanca.

"Estamos preocupados porque hay un aumento significativo de casos y se ha triplicado el número de consultas por patologías relacionadas con la parte respiratoria. Hace dos semanas estábamos en 40, 45 consultas diarias y ayer tuvimos 140", detalló Gustavo Carestía en Panorama.

Si bien indicó que en terapia intensiva "estamos relativamente cómodos", advirtió que "en la parte de internación clínica tenemos colmada al 100 % la capacidad por COVID-19".

"Si esto uno lo compara con octubre, con el pico de la pandemia, en ese momento también teníamos completamente ocupada la terapia, con lo cual uno podría inferir que los casos graves son menores", sostuvo Carestía, quien consideró que este aumento significativo de casos está vinculado con las reuniones y fiestas de fin de año y el comienzo de las vacaciones.

En otra parte de la entrevista, el director del Hospital Municipal celebró que haya comenzado la campaña de vacunación en la ciudad y también pidió mayor responsabilidad individual dado que "en gran parte se han perdido los cuidados que teníamos al principio".

"Después de ocho o nueve meses la gente está cansada, pero no hay otra forma que cuidarse", remarcó Carestía, quien reconoció que luego de un año de trabajo el hospital está mejor preparado.

"El recurso humano es suficiente y le ha puesto el pecho a la situación. Hemos tenido la mayor carga de atención de los hospitales, y la preparación ha estado bien aunque todo se puede mejorar", reconoció el director.

Con respecto a la vacunación, contó que la campaña avanza a buen ritmo, con un promedio de 60 aplicaciones por día, y que están a la espera de la segunda tanda.

"En el hospital somos 1.000 personas y si bien recibimos 450 dosis también viene a vacunarse personal de salud de otros lugares. Hasta el momento tenemos entre un 10 y 15 % del personal vacunado [...] El director de Región Sanitaria dijo que la segunda tanda estaría llegando antes del viernes; esperemos que lleguen, están todos los turnos dados para los próximos 15 días", indicó Carestía.

A su vez, consideró que "falta muchísimo para la inmunidad de rebaño porque tiene que vacunarse un porcentaje altísimo de la población, pero si logramos que se cumplan los protocolos y se vacune todo el personal de salud es un avance".

Por último, se refirió a las causas de los contagios y señaló que la responsabilidad no es solamente de los jóvenes: "He visto adultos mayores en el paseo de Cuyo compartiendo el mate. Obviamente cuando sos adolescente creés que no te va a pasar nada, pero los adultos tenemos que dar el ejemplo", cerró.

Carestía y Deguer junto a Acrogliano, secretario de Salud.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Carlos Deguer, contó que tienen bastantes problemas con el recurso humano, dado que además de la falta de personal por vacaciones hubo varias renuncias en enfermería "por cuestiones salariales y laborales", que se traducen en dificultades para cubrir las guardias de los fines de semana.

"El personal, en algunos casos, solo tuvo una semana de descanso. Pensábamos que íbamos a tener tiempo hasta marzo pero el incremento de los contagios está presionando sobre la demanda de las guardias. Hay muchas consultas ambulatorias, de hecho la parte clínica del HAM [Hospital de la Asociación Médica] está sobreexigida y en el Privado del Sur tenemos un 80 % en terapia COVID", detalló.

Deguer aseguró que la situación preocupa y que los próximos días son cruciales para ver si se trata de una tendencia o si los números elevados se deben principalmente a las fiestas de fin de año y luego empiezan a bajar.

Con respecto a los contagios entre el personal de salud, dijo que se siguen dando aunque "no necesariamente por causas intrahospitalarias".

"No es el mismo número que el año pasado. Creo que los mecanismos de cuidado están muchos más aceitados pero sigue existiendo el riesgo", aclaró.

Con respecto a la vacunación, indicó que los hospitales privados no llevan adelante la campaña —en Bahía solo se vacuna en el Penna y el Municipal— pero su personal sí está anotado en el programa Vacunate, que prioriza en esta primera etapa al personal de terapia intensiva y con factores de riesgo.

"El programa Vacunate, que es centralizado, está convocando a todo el personal. Me parece que está funcionando equitativamente", destacó.