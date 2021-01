Accedieron a la información de los teléfonos de la psiquiatra de Maradona y analizan su contenido

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona lograron acceder hoy a la información de los dos teléfonos celulares secuestrados a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las dos profesionales responsables de la salud del exastro futbolístico en la internación domiciliaria que se montó en el country de Tigre donde falleció en noviembre pasado.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que se trata de dos teléfonos celulares marca Iphone (un 6 Plus y un SE), los cuales habían sido secuestrados en la casa de Cosachov el 1 de diciembre pasado, en el barrio porteño de Palermo, y que ya habían intentado analizar sin éxito en diciembre pasado.



El abogado defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, confirmó que los expertos en informática de la Policía Judicial lograron acceder "al backup automático que se había hecho en la cuenta de iCloud", en referencia al sistema de almacenamiento de los dispositivos Iphone de marca Apple.



El peritaje se realizaba desde las 9.30 en la sede de la fiscalía general de San Isidro, ubicada en la calle Acassuso 476, el búnker elegido por los tres fiscales que firman y llevan adelante el expediente por la muerte de Maradona, Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.