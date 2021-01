Nace otro centro comercial, se vienen días clave por el virus y las casas les ganaron a los deptos

--Buen día, Juan. Mejor ni te pregunto por el torneo doméstico porque te vas a calentar, pero ¿estás confiado para el partido de vuelta, el próximo martes?

--Es más probable que se cumpla el cálculo de la NASA y un gran asteroide impacte la Tierra, en mayo de 2022, que nosotros pasemos. Igual River es River y no pierdo las esperanzas.

--Para nosotros tampoco será un trámite, aunque seguramente la tenemos más fácil que el gobierno nacional con el coronavirus.

--No tengas dudas, terribles idas y vueltas con el tema de la nocturnidad y al final Alberto terminó delegando en las provincias la aplicación de restricciones. Al final acá y en la costa atlántica, la suspensión de actividades de 1 a 6, arranca mañana.

--¿Habrá buen cumplimiento?

--No lo sé. En cuanto a los comercios, el viernes cerraron varios así que supongo que la ley será pareja para todos.

--¿Y cómo ves la situación de la pandemia en Bahía?

--Es para preocuparse, aunque recién en los próximos días sabremos si llegó lo peor…

--¿A qué te referís?

--A que el martes o el miércoles debería empezar a bajar el número de casos. Si eso sucede el incremento se debió a las fiestas de fin de año, pero si eso no ocurre es porque la segunda ola ya está acá.

--Habrá que cruzar los dedos entonces…

--Por suerte la situación en los hospitales no es tan comprometida porque el segmento donde más están creciendo los casos es el de 20 a 35 años de edad. Eso hace que no haya tanta ocupación de camas.

--Al final el viernes llegaron las vacunas para el Hospital Municipal…

--Sí, pero esto es consecuencia del escándalo que se armó. Si no se hubiese protestado como se hizo, no había vacunas. Fijate que el ministro de Salud habló con el titular del Municipal, Gustavo Carestía, y le dijo que ese centro de salud bahiense no estaba en el listado.

--Che, ¿en la Muni no estaban muy contentos con las fotos que mostraste el domingo pasado de la fiesta clandestina en un túnel o me parece?

--Así es. Tienen una visión diferente. Algunos dudaban de que ese lugar fuese parte del distrito de Bahía Blanca, cosa que efectivamente lo es, pero sostienen que gracias a los controles desplegados esos chicos hicieron la fiesta allí, a 12 kilómetros, porque acá, en el ejido urbano, no pudieron.

--El tema es que no termine siendo una moda. Siguiendo con este tema, me imagino como deben estar los propietarios de restaurantes y cervecerías con el tema de la nocturnidad.

--La situación es muy mala y una medida así termina por destruirlos. Por eso en Bahía se declararon en rebeldía y expresaron no tener la más mínima intención de cerrar, aunque ahora a las 1 no es lo mismo, por lo menos pueden trabajar.en el turno nocturno. Cerrar a las 11 era una condena a muerte.

--Lo mismo pasa con los municipios de la costa.

--Claro, depende del color político pueden manifestar públicamente su disconformidad, pero te aseguro que casi todos estaban en desacuerdo porque el corazón económico de muchas ciudades depende de estas actividades.

--Ya que estamos en el tema comercial, supongo que siguiendo con tu costumbre habrás traído alguna primicia importante.

--No te voy a fallar. Estuve averiguando y en el Camino de Circunvalación, frente al barrio privado Solares Norte, se vienen obras importantes.

--No me digas que la otra mano sobre el Napostá, hasta Cabrera, con un segundo puente incluido.

--No, eso es mucho pedir. El proyecto que se va a hacer es un complejo de 20 locales comerciales y oficinas pensando en los servicios que empieza a reclamar la cada vez más importante población de ese sector.

--¿Qué datos tenés?

--Que se llamará Punto Norte, que su inicio es inminente y que el estilo será similar al de muchísimos lugares de los Estados Unidos, en las afueras de las ciudades, con amplios estacionamientos y amplia iluminación.

--Al ser un sector de buen poder adquisitivo los autores del proyecto no van a andar con chiquitas…

--Claro, y detrás del futuro centro de compras ya comenzó el movimiento de tierras para concretar nuevo barrio, de 30 lotes, con unos mil m2 de superficie cada uno, que se llamará Las Perdices.

--Intuyo, por algo que me comentaste hace tiempo, que estos proyectos serán llevados a cabo por la misma empresa que hizo Solares Norte…

--Exacto, y tiene otros más de los cuales te hablaré más adelante.

--Pero no dejemos el tema inmobiliario, dame un panorama de lo que está pasando en la ciudad.

--Si querés profundizamos en un proceso nuevo que se dio de la mano la pandemia.

--Te sigo. ¿De qué se trata?

--Del auge de las casas sin patio. Es increíble la demanda que tienen. O no hay en el mercado o se alquilan ni bien son ofrecidas.

--¿A qué se debe?

--Estuve hablando con dos amigos que la tienen muy clara en rubro inmobiliario y me tiraron varios datos.

--¿Hablaste con Nacho y con GP? ¿Qué te dijeron?

--Que lo que más abajo se vino en materia de precios son los departamentos de un dormitorio, sobre todo porque hay para tirar para arriba. Los que tienen entre 15 y 20 años se fueron a 40/45 mil dólares, pero con la plata en la mano se venden a menos.

--Y debe costar alquilarlos…

--Los estándar en el centro están a 11 mil pesos mensuales y cuesta mucho alquilarlos. En cambio, las casas aumentaron mucho.

--Dame un ejemplo.

--Una casa en el macrocentro, de dos dormitorios y garaje, de 60 años pero habitables, tenés que hablar de más de 20 mil pesos. Y me dicen que cualquiera que ofrecen se las sacan de las manos.

--¿Por?

--Porque la cuarentena les pegó feo a muchos que vivían en departamentos, además las expensas subieron una locura y van a seguir subiendo, lo mismo pasa con las cocheras. Por eso muchos buscan una casita con patio y garaje, para no pagar cochera ni expensas y tener algo de sol.

--Sumale que muchos hoy pueden trabajar en su casa y no necesitan ir al centro todos los días.

--No sé si llegará a ser una tendencia, pero muchos se dieron cuenta que pueden trabajar en la casa y que no es necesario ir a la oficina diariamente. Eso hace que se alejen del centro y busquen casas, aunque sean más inseguras que un departamento.

--¿Te diste cuenta que hace rato que venimos hablando y no tocamos el tema de la falta de agua?

--Tenés razón, la lluvia y el viento sur les dieron un respiro a ABSA, veremos cuánto dura. Y mientras esperamos que Tito nos traiga otros dos cafés comentame qué nuevas hay del Mercado Municipal.

--Esta semana también van a estar peatonalizadas las calles Beltrán y Arribeños, un proyecto del Ejecutivo que aprobó el Concejo por unanimidad. Va a estar cerrado al tránsito para ingresar por Beltrán y los que salgan de las cocheras podrán hacerlo por Arribeños hacia Donado, pero no van a poder ingresar autos desde Brown.

--Me veo obligado a preguntarte por la plaza Lavalle.

--El lunes 25 empiezan las obras: nueva forestación, arreglo de veredas, canteros, paredones, nueva luminaria leds, Wi-Fi, arreglo de la fuente y del anfiteatro y confección de murales.

--¿El Ejecutivo desechó finalmente el proyecto de las cocheras subterráneas?

--Si, y lo que tiene que ver con el Mercado, la Muni se tomará este año por ser un momento muy difícil para el comercio en general, pero siempre proyectando la impronta regional y gastronómica del sector.

--En cuanto al Parque de Mayo, ya están adjudicadas las cinco cantinas. ¿Tenés alguna novedad?

--Big Six, la sociedad dueña de Barboza que aún no le puso nombre, The Coffee Store, Hells Pizza y Casamonte. Ya presentaron los permisos de obra y ya arrancan ahora porque tienen seis meses de plazo de obra. Si no pasa nada raro, para las vacaciones de invierno el parque habrá cambiado totalmente su fisonomía.

--Sumale a eso la intervención en el tránsito.

--Claro, de acá a marzo, se instrumentará un solo carril para unir Urquiza con Florida, con sectores de estacionamiento, pero el resto del parque tendrá un espíritu ampliamente peatonal y con varias ciclovías.

--¿Y qué podemos esperar para el Parque Independencia?

--Ya va la tercera etapa del concurso de proyectos y para fines de febrero habrá un ganador y un anteproyecto. Luego se cotiza, se licita y en el segundo semestre poder empezar con un tercio de las obras. Acordate que este año se van a destinar 20 millones de pesos a ese espacio público.

--Hace rato que no me comentas nada de las ciclovías.

--Ahora se avanza sobre el eje Villarino–General Paz y sobre Darregueira se llego al sector de 25 de Mayo–Pedro Pico. La idea es avanzar hacia Villa Mitre.

--¿Habrá más?

--Sí, en calle Don Bosco y avenida Arias.

--Un tema que genera bronca es el de la ampliación de veredas en el microcentro. La semana pasada anticipaste que la Muni se iba a reunir con varios comerciantes. ¿Sabés algo más?

--Me dijeron que será el viernes 22. La idea es consensuar los pasos a seguir pero siempre con la premisa de generar más espacios peatonales. Es más, los funcionarios creen que el rechazo que generaron los demarcadores fue por una cuestión estética.

--No me dijiste nada aun de los placeros. Me imagino que la iniciativa de la secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos habrá caído muy bien en los vecinos.

--Sí, me dicen que todos piden uno para su barrio. Si bien obviamente no alcanzan para todos, más de 50 espacios públicos van a tener su placero y de hecho muchos ya lo tienen. Esto va a permitir a las autoridades municipales tener un registro diario de roturas, vandalismo y presencia de residuos.

--Y otro detalle importante, eran excartoneros que recibían una ayuda social del Municipio pero sin contraprestación. Ahora están en una cooperativa, con los aportes correspondientes, con obra social y una mejor remuneración.

--Acabo de acordarme de un tema. El domingo pasado me comentaste que andaba bien la obra de Dasso y que a mediados de año se termina.

--Así es. ¿Qué te quedaste pensando?

--Me dijeron que levantaron el obrador y se mandaron a mudar.

--Nooo... amigo. Nada que ver. Históricamente, fines de diciembre y principios de enero son días que las empresas licencian a su personal. En este caso, para ahorrar serenos y vigilancia, las empresas a cargo de las obras mudaron sus equipos a otros predios, pero ya todo vuelve a la normalildad.

--Bueno, muy linda la charla pero ya se hizo la hora de prender el fueguito amigo, así que mejor dejemos otros temas para el próximo domingo. ¿Te parece?

--Por supuesto amigo, y si vas a Monte mandale saludos a Fantino, que la está pasando de primera con su novia Coni Mosqueira, o a Manu.. Total, los dos ya son habitués del balneario.

--Dale, si tengo el gusto de cruzarlos les mando. Nos vemos en una semana.