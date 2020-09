Punta Alta con nueva Asociación, flamante presidente y un guiño a Bahía

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

La clasificación de Punta Alta al Provincial de Mayores de básquetbol del año pasado dejó mucho más que un histórico logro deportivo.

Durante aquel viaje hacia Pergamino, sede de la competición, varios dirigentes comenzaron a "taladrar" a Juan Garayzar (asistente de Osvaldo Goñi en la Selección que venció a Bahía y a Tres Arroyos en el Zonal) con una idea: debía ser el líder de la nueva asociación.

El tiempo —y la pandemia, según reconocen— le dio forma a aquella ilusión.

"Haber llegado a ser presidente de la Asociación es una de las cosas más importantes que me pasó en la vida", le dijo Garayzar a La Nueva.

No obstante, para que ello se cristalice, deberá pasar un poco más de agua por debajo del puente.

En principio, falta la oficialización en personería jurídica de la Asociación Rosaleña de Básquetbol, reemplazante de la Asociación de Básquetbol de Punta Alta que —aseguran— debe más de 20 años de balances.

"Creo que con el Provincial, Punta Alta ha hecho un cambio de pensamiento. Eso, sumado a la pandemia y que estamos todo el día adentro, nos hizo pensar. Los clubes tienen que tomar sus decisiones de la puerta de la Asociación para afuera; de la puerta para adentro somos todos Punta Alta", señaló Garayzar.

"Era fundamental esto, lo venía diciendo hace muchos años: la Asociación estaba a la deriva. Lo que pasa es que nadie quería agarrar porque tampoco la gente tiene tiempo", añadió.

En ese sentido, si bien es inminente que salga la personería jurídica de la nueva asociación, Garayzar va a estar al frente de la conducción hasta que se llame a Asamblea y los clubes pueda votar. Ellos son: Altense, Ateneo, Espora, Los Andes y Pellegrini.

"Siempre estuve apoyando a Espora, que es el club de mis amores, aunque ahora me voy a tomar unas vacaciones para ser presidente de la Asociación. Con los años que tengo, sé lo que hay que hacer y sé lo que no hay que hacer. Ahora las cuentas están al día gracias a Dios. Tenemos que empezar a trabajar en el básquet menor porque Punta Alta lo necesita", mencionó Juan, ya inmerso en el rol del dirigente.

En principio, lo acompañarán Javier Mussini, Fabián Véliz y Diego Trejo, quien por estar radicado en La Plata será el nexo con Federación.

—¿Van a apoyar a Marcelo Pallotti en su lucha por ser presidente de la Federación?

—Acompañamos a Bahía Blanca para que Pallotti sea el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires. Bahía me dio todo a mí en básquet, así que jamás me correría. Antes teníamos voz, pero no voto; o Chami nos decía que estábamos flojos de papeles...

—¿Qué relación mantenés con Miguel Chami, el actual presidente?

—Yo le dije a Chami que con él no tengo problemas, no lo conozco. Yo conozco a Bahía Blanca y conozco a Pallotti y voy a apoyar al básquet de Bahía.

—¿Tu idea es que los clubes sigan compitiendo en el ámbito de la Asociación Bahiense?

—Tendríamos que sentarnos a hablar cuando pase todo esto. Siempre es bueno abrir la competencia, pero tampoco que pase como con Los Andes, que tuvo que pagar derecho de piso dos años para poder ejercer su localía. Si no, es plata que se va y Punta Alta también necesita recaudar. Hay que buscar la forma para que los clubes de Bahía vengan a jugar a Punta Alta.

—¿Sentís que estás preparado para este nuevo desafío?

— Esto es una satisfacción muy grande para mí. De los 4 años que juego al básquet, siempre para Punta Alta, nunca en contra. Después Bahía me abrió las puertas y tuve la suerte de llegar a la preselección argentina, a Provincia, a Villa Mitre... Que ahora Punta Alta me de el apoyo de las cinco instituciones y haber llegado a ser presidente de la Asociación, que es algo que siempre amé, es una de las cosas más importantes que me pasó en la vida. Y voy por más, porque esto es el puntapié inicial para hacer mejor al básquet de Punta Alta.