Se terminó un Provincial que quedará en la historia, por varias razones...

La ausencia de Bahía Blanca decretó de por sí que el 74º Provincial de Mayores de básquetbol sea histórico.

No obstante, el torneo se encargó de potenciar el adjetivo, sumándole situaciones que lo ponen en peligro de acá en adelante.

¿Habrá sido este, el del campeón compartido entre el local Pergamino y Chivilcoy, el último en disputarse?

La humedad copó la parada en el mediodía del domingo y el duelo definitorio no se disputó.

"Lamentablemente, la humedad nos jugó en contra. La organización fue de diez, del jueves hasta hoy, el factor humano no incidió en nada. Pero lo climático nos jugó una mala pasada y si bien se intentó por todos los medios jugar, se hizo imposible", le contó a La Nueva. el presidente de la Federación, Miguel Chami.

El local arribó a la cita al superar en un partido memorable a Punta Alta, tras estar 17 puntos abajo (43-60) en el 3ºC y 4 a 16s del final (70-74), cuando Agalupe desperdició dos libres y la Roja perdió la bola siguiente. Luego, un triple de Mateo Bolívar sobre la chicharra decretó el pase de Pergamino a la final.

Por su parte, Chivilcoy le ganó la semi a Mar del Plata, por 88 a 71.

"Hubo una decisión de los dos equipos de no jugar el partido por miedo a romperse. Y tienen toda la razón del mundo. Así que, en forma conjunta, se decidió no jugar el partido y hubo campeón compartido", añadió Chami, reafirmando la resolución histórica: dos campeones en una edición, como nunca antes.

Previo a lo que debió ser la final, en cancha de Comunicaciones, en la de Argentino se jugó el partido por el tercer puesto y Mar del Plata superó a Punta Alta, por 84 a 82. El juego se definió con un triple de Valentín Burgos, en el último suspiro.

"Estaba muy fea la cancha ya. Fuimos a ver la de Argentino, pero era jugar unos minutos y suspenderlo y los jugadores no querían arriesgar su físico", contó el presidente.

Con la victoria de San Nicolás sobre Esteban Echeverría, por 86 a 81, se completó el escalafón, quedando los nicoleños en la quinta colocación.

"Estoy bregando para que el año que viene se juegue un Provincial U23 con dos refuerzos mayores. Porque hoy, la Liga le copa la parada a todos los campeonatos. Es una realidad, ahora nos va a costar un Perú armar el equipo para el Argentino... No es de ahora; pasó el año pasado, el otro y así sucesivamente para atrás. No se trató nunca de firme, pero vamos a ver si en la próxima reunión lo podemos llegar a concretar. Voy a llevar el proyecto y veremos qué deciden las Asociaciones porque así no se puede jugar", señaló Chami, reflotando una vieja idea.

"El profesional está a un paso de cerrar un contrato con cualquier institución de Liga, de Liga Argentina, de Federal, o están de vacaciones; y no quiere arriesgar su físico por un campeonato que para nosotros es el mejor del mundo pero los jugadores piensan de otra manera", contó.

Algo de eso le pasó a la Asociación Bahiense, que no pudo contar con -al menos- los jugadores de Villa Mitre, en plena definición del Torneo Federal.

"Se terminó un Provincial raro, sin Bahía y sin campeón en la cancha. Lo de Bahía fue un golpe inesperado, pero son las cosas que tiene el básquet. Tampoco pudo jugar el Zonal con todo y no pudo clasificar", completó Chami.

Todos los resultados

Primera fase

Mar del Plata 67-49 E. Echeverría

San Nicolás 64-94 Chivilcoy

Pergamino 85-80 Punta Alta

Pergamino 96-78 E. Echeverría

Mar del Plata 93-64 San Nicolás

Punta Alta 81-85 Chivilcoy

E. Echeverría 77-79 Chivilcoy

San Nicolás 70-103 Punta Alta

Pergamino 73-71 Mar del Plata

Por el 5º puesto

San Nicolás 86-81 E. Echeverría

Semifinales

Chivilcoy 88-71 Mar del Plata

Pergamino 76-75 Punta Alta

Por el 3º puesto

Mar del Plata 84-82 Punta Alta

Final

Pergamino vs Chivilcoy

Punta Alta, presente

Si bien por su actuación y sacrificio mereció terminar más arriba, el equipo conducido por Osvaldo Goñi (marca de 1-5) debió conformarse con el cuarto puesto del Provincial.

"El balance es positivo, estuvimos a la altura de todos los equipos. Lo que no estuvo a la altura fue la organización, porque las canchas no estaban en condiciones y nosotros estábamos a una hora y media del estadio. Hoy salimos a las 7 de la mañana para jugar porque si no no llegábamos", señaló Juan Ignacio Bellozas.

Tras ceder sus dos primeros compromisos, ante Pergamino y Chivilcoy, Punta venció a San Nicolás y se metió en semifinales.

Allí, pese a alcanzar una máxima de 17 tantos, cayó con el local por 76 a 75. Y esta mañana se repitió la historia, cediendo con Mar del Plata 84 a 82.

"Estamos conformes desde lo deportivo y un poco calientes (sic), porque el partido de ayer lo teníamos ganado. Estábamos ganando hoy también y perdimos en el último segundo las dos veces, entonces queda esa bronca. Pero creo que el balance final es positivo", añadió el interno de Napostá.

El plantel estuvo compuesto por Ezequiel Pordomingo, Guido Canella, Guillermo Mallemaci, Daniel Agalupe, Juan Liccardi, Lucas Lucchetti, Matías Jaimes, Matías Arias, Juan Ignacio Bellozas, Diego Trejo, Hérman Banegas y Facundo Ramadori.

Historial

Con todo resuelto, Pergamino alcanzó su 5º título en la historia; mientras que se trata de la primera conquista para Chivilcoy.

Así están:

1º - Bahía Blanca, 37

2º - La Plata, 11

3º - Junín, 7

4º - Pergamino, 5

5º - Mar del Plata, San Nicolás y Zárate, 3

8º - Mercedes y Quilmes, 2

10º - Pringles y Chivilcoy, 1

