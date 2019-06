Hérman Banegas: "Cambio el chip y me voy a jugar el Provincial por Punta Alta"

La 11ª fecha en el básquetbol local de primera división comenzó anoche y se completará hoy, con cinco encuentros.

Ayer, en el Sagasti, Liniers le ganó con suficiencia a Napostá, por 90 a 63.

El cotejo se desprendió del grueso de la programación ya que Hérman Banegas (Liniers) y Juan Ignacio Bellozas (Napostá) emprenderán viaje esta noche hacia Pergamino, como parte del plantel de Punta Alta, para disputar el Provincial.

Pasó de todo en la noche de básquetbol

"Cambio el chip y me voy a jugar el Provincial. Me llamaron de Punta Alta, acepté y mañana a la noche (por hoy) estoy viajando para Pergamino. Me salió de la nada, no lo esperaba porque no pude ir a la Selección de Bahía, que también me habían llamado. Me sorprendió, pero el básquet me encanta y allá estaremos. Para Punta Alta, que hace mucho que no clasificaba a un Provincial, es una locura. Y si bien no estoy muy al tanto, mi filosofía es jugar por la camiseta que tengo puesta y si me tengo que tirar de cabeza, lo voy a hacer", le contó Banegas a La Nueva.

Ingresará por Brian Baier; mientras que el otro cambio respecto al equipo que afrontó el Zonal será el de Facundo Ramadori por Lucas Bianco.

Antes de la declaración, el Flaco y sus compañeros llevaron adelante una tarea casi perfecta, anulando al vigente campeón y estirando la diferencia con el correr de los minutos.

La visita tuvo dos pasaje interesantes: lideró 9-12 en el amanecer del juego, con dos triples de Matías Martínez (hizo 10 puntos en el 1ºC), y arrimó a 31-30, con parcial de 12 a 4, movilizado por dos conversiones de Bellozas.

El resto fue todo del local, manejado por Torre desde la base (11 asistencias), con corridas de Dottori y aportes desde la banca de Diomedi y Marinsalta.

"Ganarle al campeón siempre es difícil, es un equipo que juega mu bien. Nosotros tuvimos una noche redonda, estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y se notó. Mauri (Vago) plantea los juegos pensando en el rival para potenciar nuestro trabajo. Hay veces que tratamos de buscar más a los internos y en otras oportunidades sabemos lo que pueden dar nuestros perimetrales", añadió el interno.

Napostá no anotó de cancha en los últimos 4m28 del 2ºC y Liniers lo aprovechó para irse 14 arriba al descanso largo. De regreso, estampó un 7-2 que empezó a quebrar el juego.

"Todos quieren estar en la posición nuestra, pero es un resultado del trabajo colectivo. Y con el juego estamos muy conformes. Tenemos un buen grupo que, si bien nos costó engranar al principio, ahora se está empezando a notar en el rectángulo", sostuvo Banegas.

Sin Gentili (suspendido), con Fernández Solari contrariado, Pallotti errático (1-8 t3), Quiroga anulado (0-9 t2) y Bellozas en franco descenso (2 tantos en el 3ºC), a Napostá se le acabaron las opciones.

Liniers sacó 27 de luz en el 3ºC y puso el triunfo en una caja fuerte.

Esta es la síntesis

Liniers (90): Santiago Torre 14, Matías Chaves 8, Agustín Dottori 23, Martín Ríos Lodoli 11, Hérman Banegas 10 (FI); Gastón Diomedi 14, Emanuel Miguel 2, Julián Marinsalta 8, Santiago Gattari 0 e Ignacio Stamati 0. DT: Mauricio Vago.

Napostá (63): Mateo Fernández Solari 0, Matías Martínez 13, Joaquín Godio 2, Juan Ignacio Bellozas 12, Nicolás Quiroga 2 (FI); Bruno Pallotti 7, Augusto Meneses 11, Ramiro Aguirre 4, Leonel Alemañy 0, Antonio Iturrioz 10, Luciano Polak 2 y Franco Leal 0. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Liniers, 20-16; 46-32 y 69-42.

Tiros libres: Liniers, 16-25 y Napostá, 14-19.

Cinco faltas: Torre (L).

Árbitros: Javier Sánchez, Emanuel Sánchez y Mariano Enrique.

Estadio: Hernán Sagasti.

Posiciones y resto de la fecha

Así están: 1º) Liniers (9-1), 19 puntos; 2º) Bahiense (7-2), Estudiantes (6-4) y Napostá (6-4), 16; 5º) 9 de Julio (5-5), Olimpo (5-5), Pueyrredón (5-5) y L.N. Alem (5-5), 15; 9º) Pacífico (4-6), 14; 10º) Estrella (3-7), Villa Mitre (3-7), 13 y 12º) San Lorenzo (1-8), 10.

Nota: Liniers, Bahiense, Napostá y San Lorenzo tienen un partido de resolución pendiente.

La fecha se completará desde las 20:45 con Bahiense del Norte-Olimpo (Emanuel Sanchez, Sebastián Giannino y Nicolás⁩ Onorato); Pueyrredón–San Lorenzo (Alejandro Ramallo, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo);⁩ Pacífico-Villa Mitre (Eduardo⁩ Ferreyra, Mauro Reyes y Lucas Andrés);⁩ Estrella–Estudiantes (Miguel Firpo, Diego Kessler y Lucas Paolete) y Leandro N. Alem–9 de Julio (Horacio Sedán, Marian⁩o Enrique y Mauro Guallan).⁩