"Hace 26 años que la vengo remando y hoy me siento feliz con lo que hago", dijo Diego López

"Este proceso es muy lindo, uno se siente bien, trabajo con pasión. Hace 26 años que la vengo remando. Cuando arranqué con esto del periodismo era imposible pensar en que se podía transmitir un partido de bochas por streaming y que podía llegar a trascender a nivel nacional o sudamericano. Cuando me cayó la ficha, hace unos años, donde noté ese interés de parte de los seguidores, me pareció algo raro; pero luego empecé a disfrutar de las devoluciones y hoy siento mucha felicidad".

Diego López vive con pasión cada acontecimiento bochófilo que se produce en la ciudad o en el país. Construyó, con el correr de los años, una manera de comunicarse con los amantes de este deporte y lo vive a full en cada transmisión que realiza desde su página, "Tiempo de Bochas", a través de facebook.

"Si tengo un bajón anímico me apoyo en la gente que me sigue, porque me levanta el ánimo y me hacen feliz. No es sencillo vivir de esto, pero hacemos lo que nos gusta", dijo Diego, quien pasó por Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes de 14 a 15.

Sus conocimientos, por haber sido jugador de bochas y haber frecuentado la primera división con éxito, se trasladan a los relatos, a la vez que realiza intercambios con un numeroso público conectado de manera incondicional.

"Es una satisfacción personal, pero también lo es para los jugadores, sus familias, dirigentes y allegados a las instituciones. Lo mido como una responsabilidad emocional, me siento feliz en ese momento y tengo la obligación de estar siempre presente", contó.

Mirá la nota completa: