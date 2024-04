El insólito exabrupto en un programa de TN: "A Boca se lo..."

Un incómodo momento se vivió esta mañana en el canal de noticias TN, al momento de la lectura de los títulos más importantes del día.

Roxy Vázquez, una de las conductoras, se topó con un inesperado mensaje sobre la derrota de Boca de anoche por la Copa Sudamericana: "Ah, y a Boca se lo... en Brasil".

La periodista dejó de leer al instante y se generó un silencio tenso en el estudio, entre risas de fondo. "En 25 años nunca me pasó esto", admitió Roxy, sorprendida.

Sergio Lapegüe, hincha xeneize, amenazó con buscar al responsable del exabrupto.

Cuando el papelón se hizo inevitable, pasadas las 9.30 los conductores del envío se hicieron cargo. Con un zócalo que indicaba "Aclaración", Roxy Vázquez explicó: "Durante la lectura de los títulos de las 7, que me tocaba a mí leer, había un texto inapropiado, que no salió mi voz contándolo pero sí se leyó. Eso no tiene nada que ver con la política de TN".

En tanto que su compañero dijo que se trató de una "broma interna que no debería haber salido al aire" y que "tiene que ver con el folclore del fútbol". Además reiteró que "Roxy no lo leyó porque se dio cuenta que había un error". (con información de El Día)