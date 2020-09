Checo Pérez y una sorpresiva decisión: "Duele porque aposté al equipo en momentos muy difíciles"

El piloto mexicano Sergio Pérez confirmó en sus redes sociales que no continuará compitiendo en el equipo Racing Point en la próxima temporada de Fórmula 1, por lo que su futuro deportivo en la máxima es una incógnita.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Si bien existían rumores sobre una posible llegada de Sebastian Vettel para la próxima temporada, cuando el equipo pase a llamarse Aston Martin, el comunicado de Checo generó sorpresa entre sus adeptos.

"En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", dijo el mexicano en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Pérez también expresó que por el momento no tiene un plan B, pero su objetivo es continuar en la Máxima, "pero siempre y cuando se me presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100% en cada vuelta".