Romina Pires: "Siempre veo que lo social en Bahía no tiene planificación"

La concejala y licenciada en trabajo social, Romina Pires, estuvo en un mano a mano con La Nueva. a través de una transmisión por YouTube.

Además de contar su experiencia por haber atravesado el contagio de COVID-19, dio su mirada sobre la forma de llevar adelante políticas sociales para la ciudad.

"Cuando uno decide salir hay un riesgo, hay que extremar los cuidados", dijo en referencia a la pandemia y contó: "Más allá de que tuve COVID, sigo como si no hubiese tenido. Nadie te asegura que no te vas a contagiar, hay que seguir cuidándose".

Además, explicó que quiso donar plasma y no pudo porque aún tiene las defensas bajas.

Luego de hablar de sus comienzos trabajando en una capilla, su paso por la organización Giravida y sus estudios de trabajo social, fue consultada sobre cómo ve las políticas sociales llevabas a cabo en Bahía.

"Siempre veo que lo social en Bahía no tiene planificación. Cuando hablamos de obras, cualquiera te dice que hay que planificar, armar un mapa, delimitar las calles y los barrios. En lo social falta planificación en las políticas públicas y lo vi mucho en la pandemia. Me siento muy identificada a nivel nacional con cómo están ordenando la cuestión de la pandemia. [En la ciudad] es algo profundo de muchos años, no de una sola gestión", explicó en diálogo con el periodista Maximiliano Allica.

En ese sentido, la concejala destacó un binomio a la hora de planificar: "Una parte tiene que ver con el saber popular y otra, con el saber específico".

"Mi mayor aporte es la planificación. No es solo el recurso, es cómo administrar ese recurso. La conducción del Estado, de la mano de las organizaciones sociales y de los privados".

Al respecto, aseguró que "las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, pero es el Estado quien tiene que tener el rol de planificar y organizar. Y la dinámica junto a los privados, que tienen el acceso económico, potencia el rol que tiene cada uno".

"Trabajo con Marcelo Feliú y venimos trabajando cómo pensamos una política social si alguna vez nos toca estar. La concepción histórica de los barrios son distintas, hay capital cultural simbólico distinto en cada sector. Esa lógica hace a que la dinámica del trabajo sea distinta", expresó.

En ese sentido, Pires destacó la importancia de "sentarse" a trabajar en conjunto "sabiendo que nadie es más importante" y valoró: "Hay gente que viene trabajando en la Municipalidad hace muchísimos años y que tiene una mirada, hay que abrir el juego".

Su gestión

La concejala y licenciada profundizó en la idea de planificación de las políticas sociales y ejemplificó con el trabajo de su equipo en los barrios de Bahía.

"La metodología de trabajo genera una gestión del recurso. Si no planificás, algunos tienen mucho y otros no tienen nada y el problema es de quien planifica", aseguró.

Es por eso que, según contó, al inicio de la pandemia "realizamos un mapa de trabajo, los territorios son totalmente diferentes y con necesidades distintas".

"En Costa Blanca por ejemplo están sin agua, ¿les doy un paquete de arroz y cómo lo cocinan? Tenemos que poder [desde el Estado] dar el recurso, pero quienes tienen el conocimiento y el saber son los territoriales. En Noroeste pidieron 3.600 bolsones, son 3.600 familias. Eso es un material que es enorme para después planificar las políticas sociales. Muchos hacían changas del día a día o trabajaban en obras de construcción. Postpandemia tenés un conocimiento de quiénes pueden salir a trabajar cuando termine esto".

Trabajo en conjunto

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Hay que dejar de lado 'este es de tal o de tal'. Estoy en un partido político, pero la gente en los barrios trabaja para que la gente esté mejor. Vi gente que ni estaba para atender un comedor, dejan de lado su condición de salud, personal, de familia".

Respecto de la pandemia de coronavirus y su consecuente cuarentena, Pires aseguró que "deja al descubierto dónde estamos".

"Es una oportunidad de trabajo. Desde el primer momento no fui a la mesa a decir que soy de la oposición, me senté como un actor más. Todos los que venimos a aportar vinimos desde una convicción de que es con todos. Hay que bacarse que se piense distinto o que tengan distinta forma de hacer las cosas. La pandemia nos tiene que enseñar a trabajar".

Consultada sobre las problemáticas más urgentes que observa en los barrios de Bahía, la concejala enumeró: "Accesibilidad al agua potable y al gas, todo lo que hace al acceso a la salud".

"Los nenes en el barrio tienen las manos rasposas porque no se pueden lavar", dijo al tiempo que cuestionó esa realidad en el contexto de pandemia, donde se exige una correcta higiene.

"La política social tiene que tener un ordenamiento. Es necesario que algunos barrios dejen de ser lo que son, nos tiene que doler y preocupar que haya barrios que no tienen agua".

En ese sentido, se refirió a las principales necesidades de la gente actualmente: "Seguridad alimentaria y de hábitat, que no es solo tener una casa".

"Lo ves con el tema de las tomas. En Caracol Sur antes de lapandemia había 30 familias, hoy hay 65 en ranchos de chapa con un baño a 8 metros y con niños. Una planificación a corto plazo es pensar en cuáles son los barrios con estas características. No alcanza con una gestión, pero al menos quiero ver saldadas esas 2 cuestiones".

Sobre la tarjeta alimentaria

Pires fue consultada sobre la reciente resolución del Municipio de dejar de entregar bolsones de alimentos y pasar a entregar tarjetas alimentarias.

"Estoy de acuerdo con la tarjeta alimentaria, no estoy de acuerdo con la metodología. Cuando uno pasa de una metodología a la otra tiene que ser un proceso, eso tambiém es planificación. La tarjeta viene a romper con el clientelismo y da la libertad de elección de qué y dónde comprar, pero estoy de acuerdo con la metodología".

Al respecto, explicó: "Hay 7.900 tarjetas y tenemos pedidos unos 13.000 bolsones, ¿dónde queda esa gente? Cuando uno planifica una política social, tenés que poder suplir ese tiempo de tramitación. Hoy tenemos familias en las que los chicos no están escolarizados, no reciben tarjeta social y no reciben bolsón".

Sobre las gestiones kirchneristas

"Hay que hacerse cargo de los errores. Es un error decir que hicimos todo bien, hay distintos momentos históricos. Se está dando mucho lugar a la planificación, a la mirada del saber específico. Nunca nadie pondría a alguien que sólo se lleva bien con la gente al frente de la economía o en salud. En políticas sociales sí y eso es un error", cuestionó.

Sobre el actual gabinete del gobierno del presidente Alberto Fernández, Pires admitió: "Me puso muy contenta que pusieran a Daniel Arroyo, con Néstor [Kirchner] hizo muy buenos aportes. Sigue estando en territorio y planifica, tiene una mirada muy clara de potenciar trabajo y educación, 2 ejes centrales para entender lo social".

Al respecto, agregó: "La gente necesita trabajar y mostrar su capacidad. En los barrios te dicen 'yo no quiero cobrar algo, quiero trabajar'. Les damos el bolsón y te dicen 'bueno, dejame ver cómo hago para devolvértelo', es muy fuerte".

Por último, a nivel local cuestionó: "No tenemos políticas en destinadas a jóvenes y es la población que va a ser adulta".

Al final de la entrevista, respondió a la pregunta que se viene haciendo en las transmisiones en vivo de La Nueva. sobre qué hace en sus ratos libres durante la pandemia.

"Aprendí a no buscar miles de momentos. Terminar esta entrevista y tomarme un vaso de agua y mirar por la ventana. Me ayuda mucho a disfrutar y después también voy al gimnasio, me hace bien, me despeja".