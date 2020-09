Protesta policial: "En Bahía Blanca tampoco hay tibios"

Más de cien personas protestaron esta noche frente al Municipio de Bahía Blanca en el marco de las manifestaciones policiales que se hacen en la provincia de Buenos Aires para reclamar un aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Primero se juntaron frente al Comando de Patrullas, en Alsina al 1200, y estuvieron un rato en el lugar. Luego, fueron en caravana en patrulleros y en autos particulares hasta la plaza Rivadavia y pararon frente a la Municipalidad, haciendo sonar bocinas, bombos y sirenas.

"Basta de cagarse en nosotros, queremos un sueldo digno", "yo apoyo al personal policial", "en Bahía Blanca tampoco hay tibios" y "soy policía y quiero vivir de mi sueldo" fueron algunos de los carteles que pudieron verse en la manifestación.

"No se llega a fin de mes. Más allá de eso, son muchas cosas las que se piden: elementos por el tema del coronavirus, los móviles que no funcionan, no tienen balizas, tenemos que hacernos cargo cuando se rompe un móvil porque si no te hacen sumario administrativo, los jubilados también están para atrás", dijo una de las manifestantes a La Nueva.

"Hay gente a la que le hicieron firmar un papel que si venían a la marcha la sancionaban o la echaban del servicio. Hay gente que no viene porque tiene miedo. Un día de sanción nuestro es 2500 pesos y nos pagan 1250 al día. El sueldo más bajo creo que es de 6500 pesos", agregó.

“Estuve 32 años en la fuerza, me retiré hace 8. Siempre fue lo mismo, avasallados siempre. Los móviles no andan, hay que andar mendigando una cubierta en una gomería, hay que poner dinero nuestro para el combustible. Es una situación que no da para más”, expresó Víctor, otro de los manifestantes.

Por otro lado, uno de los hombres que estaba en la protesta sostuvo: "Nunca pedimos nada, nunca hicimos un paro. ¿Alguna vez vieron que la Policía se quejara de algo? Hoy es el día. Nuestra vida no vale nada, nadie nos protege. Dejemos de ser, como dicen ellos en su jerga, 'cama turca': no tenemos respaldo de nadie".

"El reclamo es justo, ha quedado muy atrasado el sueldo de un policía, ya que estamos hablando de un básico de 30 mil pesos", sostuvo más temprano el subsecretario bahiense de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte.

Las protestas se desarrollan luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el viernes pasado el Plan de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia, que contará con una inversión de más de 10.000 millones de pesos para reforzar el sistema.

Hubo reclamos en la capital provincial, La Plata, y también en otras ciudades del interior bonaerense y del Gran Buenos Aires, como Lomas de Zamora, Morón, Merlo y San Martín.

Tras las manifestaciones, el Gobierno bonaerense ya anticipó que otorgará una "mejora salarial importante" a la Policía provincial, aunque afirmó que el aumento "estaba previsto y planeado" con anterioridad debido al "atraso de un 30 % que hubo entre 2016 y 2019" en los ingresos de los policías.