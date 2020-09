Ruggeri, polémico: “Hay otras canchas más complicadas que la de Boca”

"La Bombonera late, vibra, se mueve". Esa frase es repetida por incontables jugadores, técnicos, hinchas…

Boca, además de ser conocido a nivel mundial por sus títulos, por su historia, por Maradona, Riquelme y muchas de sus grandes figuras, también es admirado por su estadio.

Para muchos, la cancha del xeneize tiene una gran influencia en los partidos, mete goles, ataja penales y va a trabar contra los rivales. Sin embargo, Oscar Ruggeri, ex defensor del club, se animó a cuestionar ese efecto del Templo...

Todo empezó en una discusión sobre lo que pierde Boca al jugar sin público en comparación con otros equipos. Y ahí, junto al panel televisivo de “90 minutos”, el Cabezón aseguró que la hinchada es importante, pero le restó trascendencia a la presión de la Bombonera.

"Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve... Que hace de todo. La cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana. ¿Qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?", tiró el ex defensor.

Aunque la opinión del campeón del mundo en 1986 con la Selección dio que hablar, el actual panelista contó experiencias propias: "Jugué con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros”.

“Eso de que tiembla lo pusieron en la época de (Carlos) Bianchi, pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después?", picanteó. Y levantó revuelo en las redes xeneizes.

Si bien en un momento el Cabezón, que jugó 147 partidos en Boca y luego pasó a River, dijo que la hinchada auriazul tiene su peso específico, opinó que hay estadios donde se siente más presión que en la Bombonera.

"Hay otras chanchas, por ahí sin tanta historia, y son complicadas", tiró. Y contó que el Cilindro de Avellaneda fue uno de los recintos en el que más lo insultaron. Del mismo modo, destacó el Monumental, la cancha de Atlético de Tucumán y la de Colón. Fuerte.