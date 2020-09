Among Us ¿El juego que llegó para destronar Fall Guys?

por Noelia “None” Sotomayor para EL CUBIL DEL MAL | prensa@elcubildelmal.com

Con sencillas mecánicas de juego y un diseño simple de personajes, Among Us se convirtió en uno de los juegos más descargados en AppStore, Play Store y Steam de las últimas semanas y desde El Cubil del Mal, les contamos de qué se trata.

En Among Us encontraremos Tripulantes e Impostores dentro de una nave espacial. Mientras los tripulantes hacen diferentes misiones intentando mantener la nave a salvo y volver a la civilización, los impostores intentarán eliminar al resto de la tripulación y sabotear la nave antes de que llegue a casa. Los jugadores pueden elegir entre jugar en línea o modo en local, por wifi, con un mínimo de cuatro y un máximo de diez participantes por sala.

Modos de juego:

Cuando eres el creador de una sala tienes control sobre las especificaciones que tendrá la partida. Si quieres jugar con amigos, crear la sala en modo “privada” te generará un código para que lo compartas solo con quien quieras, en cambio, si quieres jugar con personas de todo el mundo, crear una sala en modo “pública” hará que cualquiera pueda ingresar a ella.

Elegir entre los diferentes mapas, ajustar la cantidad de tareas de los tripulantes, cambiar la velocidad o aumentar la cantidad de impostores, todo queda a elección del creador de sala y puede cambiar todas esas opciones a disposición según crea correspondiente para la cantidad de jugadores. Asegúrense de que todos estén de acuerdo con las opciones que se han elegido.

Practica en modo libre, coloca tus propias tareas como miembro de la tripulación o practica tus estrategias de impostor. Los jugadores contarán en todo momento con acceso a un mapa para ayudarse y navegar por la nave, encontrando hacia donde dirigirse para realizar sus misiones.

Si bien el juego cuenta con un chat dentro de la sala, Discord y las plataformas de videoconferencia son un gran aliado para Among Us, ya que las discusiones sobre inocentes, sospechosos y culpables son una parte fundamental dentro de las estrategias de cada jugador. Y de cualquier forma, si alguien está siendo irrespetuoso o agresivo, los anfitriones pueden expulsarlo temporalmente como advertencia o prohibirles la entrada a esa sala específica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Objetivos del jugador:

Como impostor tienes un único objetivo, asesinar a la tripulación. Mézclate entre la tripulación, ocúltate en las rejillas, simula estar haciendo tareas, sabotea la nave, confunde a la tripulación, cierra puertas atrapando a tus víctimas y asesina a la tripulación entre los tiempos de recarga.

Como miembro de la tripulación tienes dos opciones, llenar el medidor de tareas o descubrir al impostor. Completa las tareas para llenar el medidor, ayuda en contra de los sabotajes, reporta cadáveres, observa el mapa de administración y la seguridad en busca de actividad sospechosa y cuando sepas quien es el impostor llama a una reunión de emergencia.

Cuando alguien reporta un cuerpo o llama a una reunión de emergencia, la tripulación se reúne para discutir lo que saben del impostor. Los jugadores pueden hablar libremente sobre quien creen que es el impostor y la información que tienen, sin embargo, los fantasmas no podrán hablar debido a que saben quien es el impostor y a su vez, los impostores intentarán probar su inocencia o acusar a otro miembro de la tripulación.

Luego de discutir y votar por quien creen que era el impostor, el jugador que tenga la mayoría de los votos será eyectado de la nave, pero, si aún no tienen suficiente información también pueden saltear la votación para evitar eyectar a un inocente y seguir reuniendo más información.

Trailer Oficial:

]

Among Us se encuentra disponible de forma gratuita para dispositivos móviles y a menos de $80 Pesos Argentinos en Steam para. Además, Innersloth LLC ya anunció el mejoramiento de sus servidores actuales para Among Us y el comienzo de desarrollo del Among Us 2, por lo que esta compañía Indie aspira a que sus juegos lleguen cada vez a más alto.

Y ustedes, ¿Ya tienen su tripulación para adentrarse en lo profundo del espacio?