Los trabajadores lecheros de nuestra ciudad y la zona tendrán incrementos cercanos al 27 %

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) arribó a un entendimiento paritario con las cámaras empresarias de la actividad en una jornada de negociación maratónica.

La seccional Bahía Blanca, que tiene sede en Lamadrid 568 y cuenta con Roberto Tejeda como secretario general, adhirió al acuerdo, que beneficiará a más de 500 afiliados de nuestra ciudad y zona de influencia, teniendo en cuenta que su jurisdicción abarca localidades de Neuquén y Río Negro.

El convenio fue celebrado tras ocho horas de negociación. Los lecheros pactaron, en primer término, un 13,6% de incremento salarial a partir del 1 de julio sobre los básicos y el adicional remunerativo vigente en abril de 2020.

A su vez, lo acordado con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas y el Centro de la Industria Lechera, establece el pago de sumas fijas hasta diciembre, que luego se incorporarán al básico de la actividad.

“El 13,6% de incremento corresponde a la recomposición salarial por la inflación. A partir de allí, se registrarán escalonadamente un 4, un 8 y un 12% hasta fin de año. Si el índice inflacionario superara esos porcentajes cuando finalice 2020, se volverá a discutir”, explicó Tejeda.

De este modo, los trabajadores del sector verán incrementados sus salarios del siguiente modo:

--Agosto y septiembre: Suma fija no remunerativa equivalente al 4% del básico y el adicional remunerativo de julio 2020.

--Octubre y noviembre: Suma fija no remunerativa equivalente al 8% del básico y el adicional remunerativo de julio 2020.

--Diciembre: Suma fija no remunerativa equivalente al 12% del básico y el adicional remunerativo de julio 2020.

--A partir del 1 de enero de 2021, volverán a incrementar los salarios básicos y el adicional remunerativo en un 12% sobre los sueldos de julio.

El acta acuerdo fija también el pago de una suma fija de 12.000 pesos, adicional por única vez no remunerativa, para cada trabajador sujeto al CCT 2/88, pagarse en cuatro cuotas mensuales de 3.000 pesos entre agosto y noviembre.

“Ha sido una muy buena negociación, a la que obviamente adherimos como sindicato de base”, resumió Tejeda.

Además, en uno de los puntos más discutidos de la negociación, se acordó que las empresas abonarán al gremio por cada trabajador dependiente una suma de 12.000 pesos a pagarse en 6 cuotas de 2.000 pesos entre noviembre 2020 y abril 2021, con destino a colaborar con las actividades que ATILRA brinda en materia de salud, educación, cultura y acciones solidarias.

El entendimiento estipula una nueva reunión entre las partes en marzo del año próximo para iniciar nuevas negociaciones.

“Además, se acordó que no haya descuentos por los días de paro que hubo por reclamos. En ese caso, los compañeros pueden devolver las horas no trabajadas y, de ese modo, no pierden ni el presentismo ni el día. En las empresas que conciernen a nuestro radio de acción, pueden hasta diciembre cumplir esas horas”, añadió el secretario general de la seccional bahiense.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina es una institución sindical de primer grado que desde 1944 tutela los derechos laborales y profesionales de todos los trabajadores de esa industria.

Es miembro activo de la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias -CASIA-. Forma parte de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación -UITA- en la cual preside la División Internacional del Sector Lácteo. En tanto miembro de aquella, se encuentra adherida a la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.