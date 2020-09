Volvieron a intimidar a la enfermera del Penna para que se vaya de su edificio

La enfermera del Hospital Penna, Norma Larrondo denunció hoy que nuevamente fue intimidada a irse del edificio donde vive, discriminada por su labor frente a la pandemia de COVID-19.

"Esta mañana se encontró en la alfombra de la puerta de mi casa huevos, una cruz con sal y no sé si es sangre o tinta, más una cruz en la puerta. Realmente muy desagradable, parecía una macumba, una cosa así. Muy indignante", contó la mujer en diálogo con LU2.

La enfermera aseguró que "esta vez me afectó más que la vez pasada, me hace mal realmente".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Lloro porque no puedo creer que haya gente con tan poca mente. Ojalá que la persona que hizo esto esté escuchando porque esto es muy desagradable. Tanta discriminación hacia la gente de salud no cabe en la cabeza de nadie, creo que no soy la única que le está pasando esto, están haciendo un daño terrible", agregó.

Norma ya había pasado por una situación similar en los primeros días de julio. En esa ocasión, el hecho fue denunciado en Facebook por su hijo.

"La primera vez fue con un cartelito que me decían que sabían que yo era personal del hospital y que por favor me retirara del edificio y firmado 'los vecinos', o sea que generalizaba la firma. Al día siguiente aparecieron las 4 cruces pintadas en la puerta de mi casa. Hubo denuncia, intervino la Justicia y hoy amanecí con todo esto nuevamente. Todavía no tengo novedad alguna. Lo que sí ahora van a poner cámaras porque se habló en Consorcio, a ver si se puede llegar a detectar, pero la persona que lo hizo si ve que hay cámaras obviamente creo que no lo va a volver a hacer", explicó.

La enfermera destacó además que no se enteró que haya habido algún caso positivo de coronavirus en ese edificio.

"Me están intimidando para que yo me retire. Estoy viviendo en este edificio hace un año y medio y todo comenzó con la pandemia. Mientras tanto era la buena vecina, la enfermera".

En ese sentido, advirtió: "Hoy estaba decidida ya a buscar otro lugar, pero no tengo que bajar los brazos y darle el gusto a esta persona de irme. Yo no estoy haciendo nada malo para que me estén agrediendo de esta manera". (La Nueva. y LU2)