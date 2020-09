Un francés, 24 años después: "No podría ser más perfecto, no puedo creerlo"

La espectacular victoria del francés Pierre Gasly en la víspera, en un emocionante Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, revolucionó a la afición virtual e inyectó una necesaria dosis de aire fresco al mundial, ampliamente dominado por Mercedes.

Para el joven de 24 años, el impensado bautismo triunfal en la máxima, tras 55 competencias disputadas, fue especial por varias razones.

"OUIIIIIIIIIII! VICTOIRE DE PIERRE GASLY!!!" 🇫🇷



We just can't stop listening!#F1 pic.twitter.com/ldxMU8M88l — Formula 1 (@F1) September 7, 2020

"No tengo palabras, aún tengo que razonar qué es lo que ha pasado. Mi primera victoria, en Monza, con Alpha Tauri que es un equipo italiano. No podría ser mejor. Trabajamos muchísimo, cada día, después de todo lo que me ha pasado en los últimos 18 meses", expresó Gasly en rueda de prensa.

El dato más relevante detrás el éxito del piloto de AlphaTauri fue haber quebrado una sequía de 24 años sin victorias para Francia en la F1. El último, Olivier Panis, a bordo de un Ligier-Mugen Honda, en el GP de Mónaco de 1996.

"No podría ser más perfecto, no puedo creerlo. No sé cuántas veces podré disfrutar de momentos así, es una lástima que no hubiera tifosi porque el estilo de carreras en 2020 es diferente. Pero sí, una vez en el podio quise sentarme y tomarme un momento para disfrutar de todo lo que ha pasado", agregó el galo.

Su acceso al escalón más alto del podio significó, además, la segunda victoria para el equipo AlphaTauri, antiguamente Toro Rosso, con bases italianas, que curiosamente conoció la gloria en el mismo trazado, en 2008, con el alemán Sebastian Vettel.

"Estoy orgulloso por lo importante que es para mí lograr mi primera victoria en la F1, en mi tercera temporada. He pasado muchas cosas en los últimos años pero sigo siendo nuevo en este mundo, sigo mejorando. Nunca hubiera esperado esto hace un año, cuando volví a Toro Rosso, ya aquel podio de Brasil fue inesperado y tampoco estaba preparado aquel día", destacó Gasly, quien a mitad de temporada pasada fue desplazado de Red Bull y enviado a la escuadra "B".

"Creo que estoy preparado para volver a Red Bull, pero no depende de mí tomar esa decisión, como ya he dicho otras veces. Desde que volví a Toro Rosso lo único que he hecho es centrarme en mí mismo y mostrar lo que puedo hacer cuando me dan las herramientas correctas", cerró.