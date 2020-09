Arecco: “El aeropuerto está operativo, pero las pérdidas son millonarias”

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Mantener un aeropuerto stand by, pero que pueda operar las 24 horas, no es sencillo. Está todo activo, pero no hay vuelos. Es lógico que las pérdidas sean millonarias”.

Para Carlos Arecco, de la sociedad Corporación América SA y Arecco Ingeniería, concesionaria de la Aeroestación Civil Comandante Espora de nuestra ciudad, su empresa se encuentra frente a un lucro cesante significativo.

“Es una inversión muy grande, en un sector sensible y donde la ausencia de vuelos de cabotaje nos pega fuerte. Pero está claro que es una situación excepcional y lo que nos toca en este momento”, agregó.

Arecco —en diálogo con La Nueva.— dijo que sólo se atienden casos de vuelos por cuestiones de salud como, por ejemplo, el transporte de donaciones para trasplantes de órganos. Del mismo modo, eventuales vuelos privados.

La manga sigue esperando la circulación de pasajeros.

“Seguimos cumpliendo con el servicio. Y estamos con todas las normas protocolares que la emergencia sanitaria indica”, comentó.

“Si es algo urgente, se cuenta con el aeropuerto como si estuviéramos en el mejor de los mundos. A los pocos días de iniciada la cuarentena ya teníamos todos los elementos”, admitió.

Arecco recordó que su empresa tiene la concesión hasta el año 2033 y que, en su momento, se invirtió en capital, personal, recursos, maquinarias y tecnología.

“La única manera de recuperar la inversión es con la tasa aeroportuaria. Si no viajan pasajeros, no tenemos forma de hacerlo. No existe un plan B”, aseveró.

También dijo el ingeniero Arecco que el destino Bahía Blanca, por tratarse de un aeropuerto de recambio indispensable, tiene una posición estratégica en el sistema aeroportuario nacional.

De todas maneras, lamentó que la Argentina sea el único país en la región donde aún no se reactivaron los vuelos de cabotaje.

“Brasil no paró un solo día durante la pandemia y, ahora, el resto de los países limítrofes están habilitados”, comparó.

“¿Si hicimos presentaciones ante el Gobierno? Sí. Con varios protocolos para cumplir con las medidas, pero hasta el momento no tuvimos respuesta de las autoridades sanitarias. Básicamente, queremos saber cómo se podría reactivar”, explicó.

“Lo único cierto es que se fue corriendo la fecha de apertura. Ahora dicen que será en el mes de octubre”, añadió.

Arecco también dijo que el Gobierno se “abrazó a la cuarentena” para que haya menos casos y menos muertes, pero que el plan no salió como se preveía.

“En cuanto a días, tenemos la cuarentena más extensa a nivel mundial. Y estamos entre los diez países con peores resultados”, declaró.

Un replanteo

Por otra parte, agregó que las obras acordadas para realizar en el aeropuerto se deberán reprogramar.

“Pero no se cambian las ecuaciones, porque el compromiso de la concesión significaba tanto inversiones como venta de servicios y demás”, admitió.

“El plan de obras previsto implica duplicar el aeropuerto. Iban a sumarse otra manga, así como sala de embarque y de espera y una cantina. Era como una suerte de clonación del lugar, a fin de que haya una puerta 1 y una puerta 2”, explicó Arecco.

“¿El futuro del aeropuerto? Las expectativas son las mismas, lo que está sucediendo ahora es que se han postergado. Y lo que tenemos en el medio es un lucro cesante por esa falta de operatividad”, dijo.

“Nosotros seguimos apostando a la ciudad, al proyecto, a ampliar la cantidad de pasajeros y por eso se harán las obras para duplicar el aeropuerto; es un compromiso formal”, sostuvo.

Arecco se autodefinió como un “optimista del futuro de Bahía Blanca”, al asegurar: “La ciudad es depositaria del proyecto privado más importante a nivel nacional, del orden de los 1.400 millones de dólares (NdR: Vaca Muerta)”.

“Está demorado, porque tendría que haber comenzado en esta segunda parte del año y ahora será, con suerte, a comienzos del que viene. Lo digo porque eso acarreará una cantidad importante de movimientos, de viajes de profesionales y demás”, añadió.

“Nuestra firma (por Arecco Ingeniería) tiene compromisos con empresas extranjeras para venir a hacer trabajos en Bahía Blanca. Hay otros proyectos para una planta de licuefacción (NdR: el gas pasa a estado líquido para ser exportado) cinco o seis veces más grande que la ya existente. Es un proyecto formal y son inversiones de miles de millones de dólares”, contó.

Pero aclaró: “La política nos tiene que acompañar, más allá de que tarde o temprano estas inversiones se tendrán que hacer”.

Y concluyó: “Aunque primero tendremos que pasar este momento que está pegando muy fuerte y muy duro en nuestra sociedad. Y que requerirá de un esfuerzo grande de todos”.

Octubre, un horizonte lejano

“La última palabra siempre la tiene (el ministerio de) Salud. La expectativa es que los vuelos retornen en octubre y se está trabajando para eso, pero no es una fecha para ratificar”.

La fuente del ministerio de Turismo de la Nación, según La Nación, salió tras el diferimiento del inicio de la actividad de los vuelos de cabotaje, previstos, en principio, para este martes 1 de septiembre.

Lógicamente, el incremento de los casos de contagios de personas con Covid-19 en los últimos días ponen las condiciones y, además, generan un clima de incertidumbre y falta de confirmaciones de cara al futuro, incluido octubre.

Nadie puede asegurar que la situación esté mejor dentro de tres semanas y media.

Además, el movimiento entre provincias está por verse, porque es una potestad de cada gobernador, así como la efectividad en la realización de todos los protocolos en las terminales aéreas.

En el caso eventual de que los vuelos de cabotaje comiencen a realizarse en octubre, sólo será para casos debidamente acreditados y no para turismo, por ejemplo.