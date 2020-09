Nuevo vencedor en la historia de la Fórmula 1, en un Gran Premio de Italia con todos los condimentos

En buena hora por la aparición de un nuevo e inesperado vencedor en la historia de la Fórmula 1, tras un vibrante y emocionante Gran Premio de Italia, disputado esta mañana en el Parque de Monza.

Aprovechando alternativas y accidentados sucesos, el joven francés Pierre Gasly y el equipo AlphaTauri planearon la estrategia perfecta para dar la nota y alcanzar lo más alto del podio, en lo que fue el bautismo triunfal para el piloto de 24 años.

El cómodo triunfo parcial del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en la primera fracción de carrera, quien lideraba con una ventaja de 16 segundos sobre el español Carlos Sainz Jr. (McLaren), de golpe se transformó en una verdadera caja de sorpresas.

Al momento de ingresar a boxes para el recambio de neumáticos, Hamilton no advirtió la señal de "prohibido el acceso" al pitlane, a raíz del abandono del Haas de Kevin Magnussen, ubicado peligrosamente en dicho sector.

Ello le valió a Hamilton 10 segundos de penalidad (misma suerte corrió para el italiano Antonio Giovinazzi), por lo que sus aspiraciones de victoria automáticamente se derrumbaron por completo.

Minutos más tarde, en la 26ª vuelta, un fuerte accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a la salida de la Parabólica, motivó la bandera roja y suspensión de la prueba, además de un triste final para la escuadra de Maranello en casa (Vettel abandonó en la 5ª vuelta).

Feel that emotion ❤️ @F1 has a NEW race winner! 🙌 #FullGAS ⛽️ @PierreGASLY pic.twitter.com/7samoQJdyK