Review: Tony Hawk Pro Skater 1+2

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Cuando se presentó este título supusimos que la nostalgia iba a jugar una parte fundamental en su plataforma de venta, y no estábamos del todo equivocados. Si bien el juego trae al 2020 todas las fórmulas que lo hizo mundialmente conocido, también es consciente del paso del tiempo, y los deportistas del pasado ya no son lo que eran en su momento.

Siguiendo esta línea, veremos a los personajes de las primeras sagas ya envejecidos, con arrugas en sus rostros, pelos canosos y ropa que nos remonta instantáneamente a los 90. Un Tony Hawk que ya entró en sus 50 años, al igual que Rodney Mullen, serán los encargados de representar a la vieja guardia. Por otro lado tendremos a patinadores mucho más jóvenes, algunos más conocidos por sus colaboraciones con marcas de ropa que por sus hazañas. Y es que el juego,justamente se encarga de maridar a las leyendas del deporte con la nueva generación, compuesta por Nyjah Huston y Shane O’Neill, entre otros.

Con la música viviremos una experiencia parecida ya que tendremos a los clásicos temas de Millencolin, Rage Against The Machine y Goldfinger, entre otros, de la mano de artistas nuevos como Tyrone Briggs, The Ataris,etc. Cabe destacar en este punto, que en ningún momento llegó alguna canción que no se sintiera parte de la experiencia completa del juego.

La jugabilidad es la misma de hace 30 años, y eso hace que el juego se sienta super familiar a las manos. Contaremos con los mismos modos de juego que en sus títulos originales: Juntar las letras para formar la palabra S-K-A-T-E, hacer un truco sobre una parte del mapa para ponerlo de nuestro color, hacer más combos en X cantidad de tiempo, etc; Con el agregado de un modo online de hasta cuatro jugadores.

Gráficamente hablando, el juego fue hecho desde cero en Unreal Engine 4, lo cual garantiza el máximo nivel de gráficos que pueden ofrecer las generaciones actuales de consolas/pc. Las comparativas con su predecesor ya no tienen sentido alguno, pero les dejamos una imagen para poder observar desde dónde viene este título.Si están buscando un juego con cierto realismo físico, les recomendamos que pasen de largo de este título.

Por $33USD, podremos contar con todos los mapas de la primera y segunda entrega, dándonos un total de 17 ubicaciones distintas. A esto le sumamos la posibilidad de crear nuestro propio patinador,e inclusive, nuestra propia pista.

Sabemos que es un juego para un nicho muy acotado de jugadores, posiblemente atraídos más por una nostalgia noventera que por la veracidad de sus recuerdos, y qué no va a cumplir los estándares de una persona que lo analiza de la misma manera que analizamos un nuevo lanzamiento. Desde El Cubil Del Mal los invitamos a probar este juego "apagando"la cabeza un rato, y dejándose controlar por un rato, por ese niño interior qué tan feliz fue frente a una PlayStation 1.