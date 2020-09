Manu Ginóbili reaparece en el popular videojuego NBA2K21

Una de las novedades que trae el popular videojuego NBA2K21, lanzado hoy, será la reaparición de Emanuel Ginóbili como uno de los cientos de jugadores disponibles.

Es una curiosidad ya que si bien Manu se retiró como basquetbolista el 27 de agosto de 2018 y a pesar de no haber sido incluido en la versión 2020, los diseñadores volvieron a incorporarlo.

Según expertos en gaming, el juego viene con una inteligencia artificial mejorada que se notará en los movimientos defensivos y ofensivos y en la calidad de gráficos.

También anticiparon sensaciones más agradables en la modalidad cinco contra cinco en las opciones Play Now Online, Quick Play, MyGM y MyLeague.

El NBA2K ingresará en su temporada 22. Se trata de una propuesta que compite con el NBA Live y está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

OK there you go Spurs fans. The NBA 2K21 All Time Spurs list.



Agree with the choices? Any snubs? Kawhi made it! Where is P. Mills? #nba #gospursgo #nbatwitter #WholeNewGame pic.twitter.com/vr7oBo7PhX